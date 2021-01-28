〈久陽多角化佈局〉低價原料庫存助利差擴大 本業獲利看旺

台鋼集團旗下久陽 (5011-TW) 除多角化佈局顯現，在本業螺絲螺帽部分，董事長孫正強表示，下游客戶回補庫存需求強勁，訂單能見度長達 3-4 個月，加上原料棒線價格走揚、以及低價庫存效益，獲利看旺。

孫正強表示，目前國際鋼價在需求以及煉鋼原料煤炭、鐵礦砂成本墊高下，上半年估持續維持上漲格局，而下游客戶在疫情期間停止拉貨，但在經濟活動恢復後，庫存水位持續下降，隨著鋼價走揚，廠商回補力道持續加大。

孫正強指出，目前高價庫存原料已去化完畢，去年也大量儲備超過半年的低價原料庫存，在鋼價走揚、螺絲螺帽利差擴大，不僅上半年獲利看旺，也將反應在下半年毛利率。

此外，目前國內同業面臨缺櫃導致銷貨不順的問題，孫正強指出，子公司台鋼運輸因有與船家簽約，因此久陽在出貨上不會有太大問題，而面對新台幣匯率強升，孫正強指出，除了進行避險，由於轉投資公司都是收新台幣，外幣水位相對降低也減輕匯損影響。

久陽也與台鋼集團成員資源整合，包括與榮剛 (5009-TW) 合作擴大產品組合，量產高值化不銹鋼扣件，也透過軋鋼集團內部加工，實現未來原料鋼胚自產的能力，都有利產品組合、生產成本優化。