臻鼎-KY透過新加坡投資印度設廠進入動工階段 2年後投產

臻鼎 - KY(4958-TW) 在印度的投資 SMT 廠進入實質動工階段，臻鼎 - KY 在投資程序上受限印度當地的投資法規，將分為投資土地開發公司 20 億元及本身科技公司 14 億元執行投資計畫，原訂的總投資金額 34 億元不變。

臻鼎 - KY 透過新加坡投資 20 億元的土地開發公司暫訂名稱 Zhen Ding Developer India Private Limited，而投資 14 億元的科技公司暫訂名為 ZHEN DING TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED。

臻鼎 - KY 在 2020 年 12 月 28 日董事會 12 月董事會通過，透過新加坡子公司對印度廠增資新台幣 34 億元，以因應印度的 SMT 廠進入實質動工階段，臻鼎主管說，該廠預計 2 年後完工，此投資主要在因應印度政府對於進口已打件的 PCB 板課徵 20% 的關稅，因此先以採取進口零關稅的空板在印度打件的生產模式，因應客戶端逐漸增加的需求。

臻鼎在台投資、擴廠計畫不斷，其中，臻鼎去年已完成發行新股合併先豐通訊，並將返台在南科園區投資先進軟板廠，預計第一期計畫投資新台幣 117.21 億元，最快取得用地並於今年第一季動工，並在 2023 年完工投產。

臻鼎 - KY 2020 年前三季營收 760.79 億元，毛利率為 18.37%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 37.77 億元，年減 24.54%，每股純益 4.19 元。