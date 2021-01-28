台股摜破月線 金管會：台股跌幅與主要亞股相當、基本面仍佳

台股今 (28) 日帶量重挫近 300 點收在 15415 點摜破月線關卡，金管會證期局副局長蔡麗玲說，台股下跌與美國聯準會暗示經濟放緩有關，但台股跌幅與主要亞股表現相當，但因基本面仍相對穩健。

蔡麗玲表示，美國聯準會暗示美國經濟復甦放緩，且國際貨幣基金組織 (IMF) 也示警金融機構有過熱跡象，拖累美股三大指數應聲重挫，跌幅全都超過 2%，進而影響台股走勢。

但蔡麗玲也說，台股今天雖重挫 285 點、跌幅 1.82%，但比起港股大跌 2.55%、上海股市下跌 1.91%，台股下跌 1.85% 排名第三，而若與日股、韓股今天分別下跌 1.53%、1.77% 相比，台股表現與主要亞股表現相當。

蔡麗玲說，台股目前本益比仍有 22.37 倍，現金殖利率約 2.8%；在基本面部分，上市櫃去年全年營收共 34.43 兆元，仍較前年增加 1.12%，顯示基本面依舊穩健。

台股陷入高檔震盪，也讓官股再度啟動穩盤計畫，官股券商今天再度進場，小幅買超 8.6 億元，累計官股近期 5 個交易日已斥資 132 億元穩盤，目標鎖定台積電、聯電、聯發科、玉山金等權值股。