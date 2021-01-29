史詩級大逼空挑戰SEC操縱規則  GameStock盤中跌逾40%

散戶瘋狂追捧的 GameStop (GME-US) 週四 (28 日) 開盤後震盪下跌逾 40%，歷經日內逾 7 次融斷，主因是受到 Robinhood 等多家交易平台對數支暴漲股票設限的影響。

由於大量散戶大舉搶購 GameStop 股票，投機活動促使 Robinhood、Interactive Brokers (IB 盈透證券) 和嘉信理財的 TD Ameritrade 限制 GameStop、AMC、Koss 等被大型機構賣空的股票、期權和其他相關證券的交易，提高了對這些股票交易的保證金要求。

週四盤前交易中一度短暫突破每股 500 美元，台灣時間週五凌晨 1 時許，GameStop 下跌 40.17%，暫報 207.90 美元。一週前 GameStop 股價約為每股 40 美元，本週飆升 466% 以上，今年飆升近 1,750%。

投資者的極端投機行為使華爾街感到不安。Appaloosa Management 創始人 David Tepper 投資者應該謹慎投資投機性股票。

New Constructs 執行長 David Trainer 表示，GameStop 股票是一場音樂遊戲，建議投資者在音樂停止之前就賣出。就像交易暴徒一樣，善於選擇 GameStop 作為他們最喜歡的股票之一，對於何時拋售股票，他們也是一樣善變。

史詩級大逼空挑戰 SEC 操縱規則

美國證券交易委員會 (SEC) 週三表示，它正在監視期權和股票市場的動盪，並與其他監管機構合作以評估局勢

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登經濟團隊中，包括葉倫和其他官員正密切監控局勢，不過，這提醒人們，股市並不是衡量經濟健康狀況的唯一指標。

知名美國商人和投資銀行家 John Chachas 說，這是最糟糕的一種市場操縱，人們正在以荒唐的價格買賣 GameStop 股票，買家處於被騙的情況。

前 SEC 執法部市場違規小組負責人、Arnold & Porter Kaye Scholer 合夥人 Daniel Hawke 稱，散戶逼空的舉措正挑戰 SEC 操縱規則的範圍。

Daniel Hawke 認為，這些平台散戶實際上是參與一個「拉高倒貨型股價操縱」計畫，他們毫不掩飾他們操縱股價的明顯意圖，預期 SEC 將調查 GameStop 股票交易。

Reddit 聯合創始人 Alexis Ohanian 週四表示，GameStop 的交易狂潮標誌著美國投資格局的轉折點。這是一個開創性的時刻，回到過去不太可能，因為這些社群是網際網路的副產品。無論是一個社群平台還是另一個平台，這都是新常態。