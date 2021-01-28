〈美股早盤〉美股全面反彈 道瓊開盤漲逾200點 美國航空一度飆30%

歷經昨日大幅拋售後，美股四大指數周四 (28 日) 全面反彈，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 1%，那斯達克指數漲 0.6％，標普 500 指數漲 0.8％，費半漲 1.8％。發布財報後，美國航空開盤一度漲超 30%。

散戶投資人日前針對 GameStop、AMC 等單一個股發動軋空攻勢，引發市場對於投機交易的擔憂。不過在傳出券商將開始限制交易後，AMC 和 GameStop 週四開盤大幅回檔，分別跌超 20% 和 5%。

財報消息面

儘管獲利表現優異，蘋果 (AAPL-US) 開盤仍跌 2％，特斯拉 (TSLA-US) 因獲利表現未達華爾街預期，開盤跌逾 5％。

另外，美國航空 (AAL-US) 今日盤前公布 Q4 淨虧損小於預期，開盤大漲 24。同日發布財報的西南航空 (LUV-US) 也漲 2％，聯合航空 (UAL-US) 及達美航空 (DAL-US) 等航空股均走揚。

美國經濟數據

美國勞工部公布，上周初領失業金接近 85 萬人，優於前值並創 4 個月新低。美國去年第 4 季 GDP 雖增長 4%，仍難以彌補 Q2 GDP 的猛烈跌勢，導致 2020 全年 GDP 下滑 3.5%，創下 1946 年二戰後最糟表現。

在發布 GDP 報告前，美國聯準會 (Fed) 週三維持現有貨幣政策不變，但警告在疫情升溫下，商業活動已經放緩。

截至台北時間周四 (28 日)22 時許：

道瓊指數上漲 280.66 點或 0.93%，暫報 30583.83 點

那斯達克上漲 82.50 點或 0.62%，暫報 13353.10 點

標普 500 指數上漲 29.93 點或 0.80%，暫報 3780.70 點

費半上漲 52.77 點或 1.84%，暫報 2927.90 點

台積電 ADR 上漲 2.19% 至每股 124.41 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.043%

紐約輕原油上漲 0.91% 至每桶 53.33 美元

布蘭特原油上漲 0.90% 至每桶 56.31 美元

黃金上漲 0.62% 至每盎司 1860.30 美元

美元指數下跌 0.11% 至 90.54 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 5.25％，至 818.79 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS(調整後)：80 美分 vs.1.03 美元

營收：107.4 億美元 vs.104 億美元

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 2％，至 139.22 美元。

2021 會計年度 Q1(12 月 26 日止) 財報關鍵數據 vs.Refinitiv 分析師共識預期

EPS：1.68 美元 vs.1.41 美元

營收：年增 21% 至 1114.4 億美元 vs.1032.8 億美元

毛利率：39.8%vs.38.0%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：年增 17% 至 656 億美元 vs.598 億美元

Mac 營收：年增 21% 至 89.8 億美元 vs.86.9 億美元

iPad 營收：年增 41% 至 84.4 億美元 vs.74.6 億美元

穿戴裝置、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 29% 至 129.7 億美元 vs.119.6 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 24% 至 157.6 億美元 vs.148 億美元

美國航空 (AAL-US) 早盤上漲 30.07％，至 21547 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據 vs.Refinitiv 分析師共識預期

營收：年減 64% 至 40.3 億美元 vs.38.8 億美元

每股淨損：3.81 美元 vs.4.11 美元

每日關鍵經濟數據：

美國 Q4 實質 GDP 季增年率初值報 4.0％，預期 4.1%，前值 33.4%

(圖：Zerohedge)

美國 Q4 消費者支出季增年率初值報 2.5％，預期 2.6%，前值 41.0%

美國 Q4 核心 PCE 季增年率初值報 1.4％，預期 1.5%，前值 3.4%

美國上周 (1/23) 初領失業金報 84.7 萬人，預期 87.5 萬人，前值自 90 萬人上調至 91.4 萬人

美國上周 (1/16) 續領失業金報 477.1 萬人，預期 508.8 萬人，前值自 505.4 萬人下調至 497.4 萬人

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月新屋銷售年化總數，預期 86 萬戶，前值 84.1 萬人

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月新屋銷售年化月增率，預期 2.3%，前值 - 11.0%

華爾街分析：

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，Reddit 社群帶動部分股價瘋漲，在某種程度上蓋過昨晚 Fed 利率決議的消息。

Aegon 資產管理公司投資長 Olaf van den Heuvel 表示，市場已過度興奮，GameStop 飆漲就是一個例子，該股已進入泡沫化。

施羅德 (Schroders) 基金經理 Remi Olu-Pitan 則對股市瘋漲現象感到擔憂，稱投資人接下來將看到更多回檔。