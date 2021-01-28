立訊步步進逼 鴻海切入車用加足馬力拉開距離

立訊今 (28)) 入股和碩 (4938-TW) 旗下機殼廠，市場關注後續鴻海 (2317-TW) 將面臨更大的競爭壓力，不過業界人士分析，目前不論中國或是海外訂單占比，仍是鴻海佔大多數，短期估不會改變，加上切入汽車領域也藉此拉開與陸廠的距離。

一位不具名的業界人士透露，立訊找上和碩合作，在過去一年間，產業界就陸續有風聲傳出，對此事發展並不感到意外。

法人則分析，目前蘋果 iPhone 等主力產品訂單上，無論中國製造或是海外生產，鴻海都拿下大多數的訂單，高訂單占比的情況，短時間並不會因此改變。

中期來看，法人則認為，立訊在中國的訂單份額的確將有所提升，估將是和碩加上緯創 (3231-TW) 的比重。

長期來看，法人則認為，目前鴻海切入汽車領域，且透過平台加速發展，外資更點名已經打進蘋果 Apple Car 供應鏈、交付關鍵零組件，逐漸拉開其他同業對手距離。

而鴻海近期跟蘋果頻頻合作推動 ESG，除了 Apple SEED 人才培育計畫外，今日與國際認證公司 UL 合作，在龍華園區打造零廢廠區 (Zero Waste)，未來更將推廣到鴻海全球場區、集團子公司以及供應鏈，藉此深化與大客戶合作關係。