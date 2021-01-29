〈能源盤後〉憂心需求放緩 削弱庫存下降的支撐力 原油收低

週四 (28 日) 交易，原油期貨價格收低，因疫情加劇令人擔心能源需求放緩，動搖了週三美國原油供應量下降程度大於預期所帶來的支撐力。

由於中國新冠疫情又復燃，中國旅行活動放緩，令市場預期這全球最大能源消費國的需求將轉疲。

週四早盤上漲，週三庫存大降近 1000 萬桶帶來的支撐力延續。Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「儘管原油供應量大量減少，大部分是因為淨進口量下降所致。淨進口量大幅波動導致的庫存差異通常被市場忽略，因為他們通常非關基本的供需面，只是反映了貨物裝卸的時間點。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 51 美分或近 1%，收每桶 52.34 美元。



3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 28 美分或近 0.5%，收每桶 55.53 美元。此契約週五收盤屆期。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 43 美分或近 0.8%，收每桶 55.10 美元。

Schneider Electric 全球研究和分析部門經理 Robbie Fraser 表示，「廣泛市場擔憂持續構成原油價格壓力，尤其是與下一季需求疲軟有關時，因為新增確診人數居高不下且疫苗推展仍處於早期階段。」

AstraZeneca (AZN-US) 和輝瑞 (PFE-US) 受到生產問題的影響，放緩了在歐洲推展疫苗的腳步。

外媒報導，中國當局已採取措施勸阻大眾農曆新年期間的出遊。中國官方預估，今年新年高峰期將會有 17 億趟出遊，較 2019 年的程度下降 40%。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 報告表示，「由於出遊受限，加上確診人數激增，中國道路和航空旅遊行動數據下降。同時，由於歐洲延長封鎖，令市場擔心疫苗的推展。」

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 1.5829 美元。此契約週五收盤屆期。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 1.6017 美元。此契約週五收盤屆期。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 4 美分或 1.4%，收每百萬 Btu 2.664 美元。

EIA 週四報導，上週 (1/22 止) 天然氣庫存下降 1280 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存下降 1360 億立方英呎。

Velandera Energy 的 Raj 表示，「天然氣價格在平衡多空因素，氣溫預期回暖引起悲觀情緒，而庫存報告則帶來樂觀情緒。」