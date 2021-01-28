疫苗接種加速+經濟前景改善 全球石油需求有望年增7%

能源諮詢公司 Wood Mackenzie 在週四 (28 日) 表示，受惠於新冠肺炎疫苗分發速度加快，和經濟前景的改善，預計今年全球石油需求將較去年增長近 7%。

報告中指出，預計 2021 年全球石油需求將達到每日 9,670 萬桶，較去年每日高出 630 萬桶，成長將近 7%。

Wood Mackenzie 副總裁 Ann-Louise Kittle 表示，根據該機構的宏觀經濟前景，短期的預測是疫苗的接種將在 2021 年加速，全球 GDP 則預期將成長 5%。「全球石油需求的復甦步伐和力度，將取決於新冠肺炎疫苗的接種和全球經濟復甦的步伐。」Kittle 說道。

在供應方面，該機構表示，石油探勘的活動將會繼續增加，但復甦速度將取決於油價以及產業是否願意再度增加支出。該機構預計，今年美國 48 州的石油產量，每日將減少約 50 萬桶，不過跌幅較去年有所緩和。

此外，報告中也表示，石油輸出國組織及其盟友國 (OPEC+) 的決定存在巨大的不確定性。「OPEC + 能否每月都進行談判協商並繼續致力於限制生產? 為了在 2021 年實現市場平衡，仍需要採取限產措施，但執行的情況很可能會隨著需求的恢復而減弱。」報告中說道。

Wood Mackenzie 也指出，儘管全球石油需求可能在今年增加，但由於疫情持續延燒，OPEC + 減產和新增產能開出，今年煉油廠利用率預計仍將維持在較低水平。

國際能源署 (IEA) 則預估 2021 年全球石油需求為 9660 萬桶 / 日。報告中也預期，最快可能要到下半年疫苗廣泛施打後，燃油需求才有望復甦。