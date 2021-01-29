空頭挫著等！Reddit論壇發動軋空 白銀期貨登3週高點 ETF也大漲

白銀期貨價格週四 (28 日) 漲至 3 週來最高收盤價，此前 Reddit 論壇上一位用戶發文建議對白銀「來場軋空」。

「對白銀發動任何軋空都會是史詩級規模，為何不將白銀價格軋空到真正的實物價格。」他指的是 iShares 白銀 ETF (SLV-US)。

BullionVault 研究部主任 Adrian Ash 週四表示，「白銀跳漲，因為白銀長期交易者活動增加，吸引了一大群 Reddit 上的年輕交易者，這群人目前正對大量賣空的美股逼空。」

3 月白銀期貨價格上漲 53 美分或 2.1%，最終收每盎司 25.922 美元，為 1 月 7 日以來最高收盤價，盤中高點達 27.10 美元。

《華爾街日報》報導，白銀上漲顯示這些交易者在逼空 GameStop (GME-US) 和 AMC (AMC-US) 等美股之後，已經轉向其他資產類別。

BullionVault 的 Ash 表示，「大量資金突然湧入特定的衍生性契約可以推高其價格，但週四白銀的大漲很難長期吸引或留住 Reddit 群眾。」

「軋空一檔空單餘額 140% 的股票是一件事，而軋空一個實體大宗商品又是另一件事，因為市場現有庫存是每日期貨平均交易量的 3 倍。」

他提到 40 多年前亨特兄弟花了 10 年的時間試圖壟斷市場，讓白銀到 2011 年高峰 50 美元，顯示白銀真正的市場深度。如果期貨價格與現貨價格差距過大，空頭可以從現貨市場上買進以交割，「白銀最大儲備是珠寶和銀器，如果價格飆升夠快，也可以快速大量報廢儲備並重新提煉出白銀來交割。」

白銀 ETF 和白銀礦商股票均大幅上漲。iShares 白銀 ETF (SLV-US) 週四大漲 5.55% 至 24.72 美元、銀礦公司 First Majestic Silver (AG-US) 上漲暴漲 21.38% 至 16.86 美元，登 52 週新高點，盤後續漲 11%，銀礦公司 Coeur Mining Inc (CDE-US) 週四同樣大漲 16.02%，盤後續揚 2.45%。

與此同時，《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 則預警，Robinhood 平台的這些人很快會將白銀當作下一個湧入的市場目標，以獵殺空頭。

「這場戲可能看起來很有趣，但要小心，未來幾年顯然有足夠的基本面力量來推升白銀價格，所以我們不需要積極操縱上漲，來縮短或阻止已然形成的趨勢。」

Lundin 說：「儘管如此，看到一群買家湧入的恐慌，再想到 GameStop 經歷的一切，這似乎會嚇得空頭提早回補。」