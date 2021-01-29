資金挹注陸股抗跌 兩大支柱驅動牛市行情

今年以來陸股表現相對抗跌，MSCI 中國指數年迄今仍保持雙位數漲幅約 10.55%，而歸納陸股動態可發現，資金動向除了積極向大型股靠攏外，還包括政策作多的科技、原物料、工業等類股也明顯成為盤面焦點，成為驅動陸股行情的主支撐。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，統計今年 1 月前三週 A 股各類股漲勢與成交量，可發現資金主要聚焦資訊科技、原物料、工業、醫療保健類股等，而且與十四五規劃的「國內大循環為主，國內國際循環為輔」的政策方向不謀而合。

許智洋分析，除政策作多，這些產業也具有實質基本面支持，以科技產業面的新能源車來看，中國新能源汽車去年 12 月銷量達 24.8 萬輛，年增率高達 50%，超乎市場預期，進一步看去年中國新能源車銷售量高達 137 萬輛，年增率達 11% 之多，成長趨勢明確，預期未來隨具消費吸引力的車型將不斷刺激市場需求，並激勵相關股價表現。

在資金面部分，中國去年 12 月 M2 年增率為 10.1%，新增社會融資 1.72 兆人民幣，總存量達 284.8 兆人民幣，年增率 13.3%，隨貨幣政策逐步回歸常態，目前增速仍在合理水位，同時人民幣新增貸款仍維持增長。

許智洋指出，企業中長期貸款仍維持較高增速，反映定向的貨幣政策仍有效傳導，預期春節前中國人行仍有望保持貨幣寬鬆的態勢不變，資金流向產業龍頭或低估值權值股的情況仍將繼續。

富蘭克林證券投顧認為，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業。

富蘭克林證券投顧表示，隨著中國資本市場愈加開放、A 股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對於中國市場的青睞程度。