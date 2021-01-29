看好美股 這個股市更會漲

從去年低點以來，美國股市上漲超過 70%，2020 整年漲幅也有 18.4%。展望未來，隨著美國經濟恢復成長與企業獲利回升，美國股市今年仍有機會創造雙位數的漲幅。但除了與美國經濟連動程度最高的美國股市外，走勢相仿且波動程度更大的新興市場股市，是想追求更高收益的另一好選擇。

1. 全球資金充裕，有利新興市場貨幣

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興市場貨幣指數，資料日期: 2021/1/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

相較於資本較充足的已開發國家股市，新興市場較仰賴海外資金。當海外資金大規模流入時，首當其衝的貨幣將快速升值，而之後投入的股市也會猛烈上漲。因此，要猜測新興市場股市未來表現，第一個要看的就是新興市場貨幣走勢，如果開始出現轉強訊號，就是股市的好買點。從上圖可看出，目前全球金融壓力的流動性分項持續降低，代表全球資金越來越充裕，而過往此情形發生時，新興市場貨幣轉強機率高。

2. 美股表現強勁時，新興市場股市漲幅往往更可怕

受到全球央行大量注資的幫助下，追逐收益的資金在全球氾濫。當風險較低的公債、投資級債券無法滿足收益需求時，部分資金就會流到新興市場債券與高收益債券，而當新興市場債券與高收益債券的殖利率也被壓低時，就會再流向股市。目前新興市場主權債券與全球高收益債券到期殖利率分別只有 3.33% 與 4.72%，遠低於大部分退休基金期望的 7%，資金將被迫流入潛在報酬率較高的股市。去年表現強勁的美國股市，今年仍有盈餘修復的題材，可望延續先前漲勢。參考過往 30 年表現，當美國股市表現強勁時，新興市場股市漲幅更驚人，更積極的資金將湧向新興市場股市。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與 MSCI 新興市場指數，資料日期: 2021/1/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 資金成本超低，現在與 1997 大不同

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2021/1/27。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

看到第二段的圖表，不少人可能擔心會不會重演 1997 年的慘劇，儘管美股大漲，但新興市場股市反而逆勢下跌。1997 年新興市場下跌其實早有跡象，1994 年開始，新興市場債券到期殖利率迅速從 9% 飆升至 1995 年初的 20%，而同期美國高收益債券到期殖利率只由 9% 略微升高至 11%。先是資金取得成本飆升，造成債務違約，並進而引爆新興市場股市。目前新興市場從主權債券、公司債券到高收益債券，到期殖利率都處於歷史低點，企業融資並無困難，與 1997 年大不相同。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

平衡收益，新興股市可當進攻部位

受到低利率影響，債券基金潛在資本利得空間有限，對於已經持有大量債券型基金的人，可透過增加部分新興市場股票基金，來提高未來潛在報酬率。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

>> 摩根基金 - JPM 全方位新興市場 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00