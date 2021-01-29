〈和碩引資立訊〉外資估短期影響營收、長期有助多元發展

代工大廠和碩 (4938-TW) 將引資中國立訊集團組合資企業，多家外資今 (29) 日出具報告，普遍認為，和碩短時間營收將因此下滑，不過中長期看好有利和碩多元發展，維持買進評。

和碩與立訊昨日公告，立訊將以人民幣 60 億元 (約新台幣 260 億元) 參與鎧勝 - KY 旗下日鎧增資，預計 2 月 3 日完成交割，屆時日鎧將由立訊主導。

日系外資認為，和碩與立訊共組合資企業，並不符合去年私有化鎧勝目的，不過隨著立訊近年積極搶食蘋果 (APPL-US)iPhone 訂單，引資立訊估將影響和碩 2-3% 營收，但有助和碩將資源拓展其他業務，維持優於大盤評價，目標價 81.5 元。

美系外資則表示，和碩引資立訊，有助拓展 iPhone 金屬中框外殼業務，同時因未在金屬機殼上擴大投資，可望增加現金流投資其他業務，帶來新商機。

另一家外資也認為，日鎧是和碩旗下重要金屬機殼業務廠，引資立訊後，有助擴大接單蘋果 iPhone，同時成為立訊、和碩 iPhone 外殼、機械零組件供應商，符合雙邊利益，維持買進評等，目標價看上 88、86 元。

雖然立訊投資日鎧有助 iPhone 組裝業務學習曲線成長，但外資仍預期，今年立訊 iPhone 組裝業務剛起步，訂單有限。

不過，也有美系外資指出，和碩並未大舉擴充金屬機殼業務，反而引資立訊，雖可減緩去年中國藍思科技收購可成 (2474-TW) 泰州金屬機殼廠後，潛藏的價格競爭壓力，但短期和碩營收將因持股比重下滑衰退，對股價維持中立評等，目標價 65 元。

根據和碩公告，日鎧完成增資後，和碩集團持股日鎧將從原 100% 降至 46.487%，立訊集團則拿下 53.513% 持股，主導日鎧。