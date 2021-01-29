〈焦點股〉友達法說前夕買盤卡位 面板三傑重回人氣指標

台股今 (29) 日開高走低，多頭後繼無力，權值股普遍翻黑，不過，資金又流回面板三傑，表現相對亮眼，友達 (2409-TW) 將於下周舉行法說會，董事長彭双浪指出，考量面板需求強勁，兩岸生產線春節維持滿載，吸引買盤搶先卡位，帶動股價爆量大漲，重返 15 元之上。

友達將於 2 月 4 日下午舉行法人說明會，近二日已獲外資敲進 5.4 萬張，今日持續吸引資金進駐，一度漲逾 5%，來到 15.35 元，截至中午 12 點多，成交量已爆出逾 44 萬張；群創盤中也有 3% 以上的漲幅，重返 13 元之上；彩晶一度大漲逾 4%，最高來到 12.4 元，面板股交投均相當熱絡。

受惠遠距商機、宅經濟再度升溫，面板廠均釋出樂觀展望，需求將延續至上半年，且目前產能近滿載、報價維持高檔，IDC 研究報告指出，去年電腦、顯示器、電視等大尺寸液晶顯示面板出貨創近十年新高，總出貨 6.58 億片、年增 7.28%，面板雙虎分居二、三名，看好今年首季大尺寸面板將維持漲勢，平均漲幅達逾 1 成，可望維持獲利。

友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨日指出，第 1 季大尺寸面板需求還是很高，供給仍吃緊，友達持續改善獲利，今年在疫情考量下，鼓勵員工留守廠區，預估中國廠春節留廠比例將從過去 6-7 成，提升至 9 成，兩岸生產線都將維持滿載。此外，友達看好未來車用領域發展，將持續評估赴東南亞、歐美等地設廠的可能。

群創 (3481-TW) 去年 12 月營收繳出亮眼成績，創近 3 年單月新高，累計全年達 2699.11 億元，年增 7.12%。此外，日前也傳出，任天堂下世代機種 Switch Pro 預計搭載 Mini LED 顯示技術，將由群創擔綱吃下顯示器訂單，並串連義隆、聚積等晶片廠商搶市。

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 去年 12 月營收同樣受惠面板報價持續走揚，加上車載、工控需求穩定回溫，單月營收衝上 25.71 億元，年增 64.5%，改寫近 4 年單月新高，累計全年達 195.52 億元，年增 19.69%。彩晶目前產能利用率仍維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到本季，，筆電產品能見度同樣看到本季底，平板訂單則可看至上半年。