散戶找到新的進攻標的？狗狗幣單日大漲逾800%

先是 GameStop(GME-US) 與黑莓 (BB-US)，現在輪到狗狗幣 (DOGE) 了嗎？

狗狗幣周四 (28 日) 最高飆升 800%(24 小時漲幅) 以上，至約 0.082 美元，這使得基於 meme 的加密貨幣的市值約為 70 億美元，並引發狗狗幣愛好者馬斯克 (Elon Musk) 發表推文祝賀。

狗狗幣突然飆漲的原因不明，但許多人相信這與 GameStop 炒作受限相關。周四當天，由於散戶近期的瘋搶，促使 Robinhood、Interactive Brokers (IB 盈透證券) 和嘉信理財的 TD Ameritrade 等平台祭出交易限制，GameStop 為代表的股票盤中大跌。

而網路投資論壇也沒有放過帶領風向的機會，在 r / CryptoCurrency 和 r / SatoshiStreetBets 討論中的 Reddit 用戶，引用了 WallStreetBets 大勝華爾街空軍的例子，要人們去購買狗狗幣，將其推升到 1 美元，並稱這將是「令人難以置信的成就」。

狗狗幣在 2013 年建立，並被視為一個笑話，起始價格僅 0.000232 美元，但現在以市值計算，已經是前十大的加密貨幣。過去它知名的原因除了夠無聊之外，還有名人的點讚，包括特斯拉創辧人馬斯克。

這位狗狗幣的愛好者，在得知狗狗幣價格突破歷史高點之後，也不忘在推特上發文：「一個字：DOGE」。

(圖表取自 Coindesk)

至於狗狗幣周五的交易價格，目前不僅在大幅波動，而且各平台價格差異巨大，台北時間下午 13:40，Coindesk 報價已經降至 0.06 美元附近，但 Investing 顯示主要平台仍報 0.11 美元上方，而且都有負數價格出現。