馬斯克此舉牽動市場神經 比特幣一度飆升20%

在馬斯克 (Elon Musk) 將比特幣標籤 (hashtag) 在推特的個人簡介上後，比特幣價格周五 (29 日) 突然飆升，1 小時內漲了 5000 美元，一度攀至 37000 美元上方，漲幅達 20%。

CoinDesk 數據顯示，截至台北時間周五 19 時許，比特幣上漲 16.97%，暫報 36875.59 美元。

截稿前，比特幣價格仍漲近 17%，至 36875.59 美元 (圖：CoinDesk)

馬斯克稍早在推特上的個人簡介頁面新增 #bitcoin，並發布耐人尋味的推文：「回想起來，這是無法避免的。」帶動比特幣自本周低點猛漲 20%。

馬斯克在推特簡介上新增 #bitcoin (圖：推特)

一直以來，馬斯克似乎對加密貨幣情有獨鍾，除了曾在推特上詢問將特斯拉美元資產轉換成比特幣的可能性以外，周四最高飆升 800% 的加密貨幣「狗狗幣」(Dogecoin)，也是馬斯克喜愛吹捧的標的之一。

這並非馬斯克首次推文引導資產價格走高，在 Reddit 用戶號召散戶投資人湧入 GameStop 等熱門股後，馬斯克周二在推特上發文「GameStonk」並引用 WallStreetBets 社群網路連結，激發 GameStop 股價再度強升。

另外，在馬斯克公開發文表示喜歡《電馭判客 2077》(Cyberpunk 2077) 後，波蘭遊戲開發商 CD Projekt 周四也一度飆逾 13%。