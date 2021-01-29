〈董監事酬勞揭露〉上櫃公司穩懋平均每位可領1190萬元居冠

櫃買中心今 (29) 日公布上櫃公司 108 年度董監酬勞，其中砷化鎵龍頭穩懋平均每位董監事可支領 1190 萬元稱霸上櫃企業，也是唯一一家董監事酬勞超過千萬元的公司。

不同於上市公司董監事酬勞前 10 名主要以金融業為主，上櫃公司董監事酬勞前 10 名中半導體產業包辦 6 家、金融業僅日盛金 1 家，其他分別營建、其他電子業等。

根據櫃買中心最新揭露資訊，上櫃企業董監事酬勞前 10 名企業依序分別為穩懋、環球晶、龍巖、聖暉、中美晶、譜瑞 - KY、日盛金、威剛、頎邦、力麒。

而有別於上市公司每位董監事動輒破千萬的酬金，上櫃企業董監事平均酬勞相對較低，且僅一家企業突破千萬元，其他前 9 名企業的董監事平均酬勞約落在 800 萬餘到 400 萬餘元不等，與上市公司前 10 名落差極為懸殊。

根據櫃買中心統計，穩懋每位董監事平均酬勞為 1190 萬元，環球晶與龍巖平均分別為 852 萬元、846 萬元，聖暉平均酬約 734 萬元，中美晶與譜瑞 - KY 分別為 676 萬元、624 萬元，日盛金平均約 554 萬元，威剛平均約 491 萬元、頎邦平均約 465 萬，力麒平均約 463 萬元。