松瑞藥新藥獲美FDA受理送件 拚在美上市

原料藥廠松瑞藥 (4167-TW) 今 (29) 日表示，新型口服培南藥物領域新藥客戶陸續傳捷報，SLC-029 在去年 9 月取得臨床三期正面結果，SLC-017 培南新藥也申請(NDA)，近期獲美國 FDA 受理送件，可望成為全美第一個上市新型口服培南藥物，有助銷美營收動能提升。

松瑞藥表示，現有口服抗生素抗藥性日益嚴重，以治療泌尿道感染主流口服抗生素屬於奎諾酮類 (quinolone) 抗生素為例，已有高達 3 成病患產生抗藥性，若無法在第一時間以適當抗生素進行治療，將大幅提高病患產生併發症風險。

松瑞藥進一步指出，與美國新藥公司開發新型口服培南藥物，預期將成為取代口服奎諾酮類抗生素最佳選擇，可望協助住院病患轉為服用口服抗生素治療，並降低住院費用及院內感染風險。

松瑞藥預期，新型口服培南藥物將取代口服奎諾酮類抗生素，市場規模將達到 50 億美元 (約新台幣 1400 億元) 以上水準。

松瑞藥已在 2016、2019 年分別取得美洛培南 (Meropenem)、厄他培南 (Ertapenem) 兩項培南學名藥的美國藥證 (ANDA)，並上市銷售，待新型口服培南藥物獲 FDA 核准上市後，可望強化在美國市場培南藥物供應。