【鍾國忠專欄】農曆封關前操盤心法

(一) 2021 年初上期已提醒風險

2021 年剛過第一個月，投資人一定是又愛又恨！因為指數 1/21 創新高 16238 點，但才過不到 10 天時間，就從高檔拉回逾 1000 點，一月收盤指數在 15138 點。半個月前筆者在市場熱絡下提前在「2021 年初的風險提醒」一文提到，” 預期在台指期 1/20 結算後，投資人操作雖可繼續樂觀，但應該要漸漸有點謹慎，因為指數高檔雖還有空間，但應該會有限”，而這波高點發生在 1/21，雖然指數下跌有可能許多原因，但如果有參考當期的看法，投資人至少應該可降低不少的下跌損失風險。

而市場指數之所以大跌，最大的利空就是先前漲太多！

拿一個數字來看，台股 11 月大漲 9.38%，10 月大漲 7.36%，1 月到了 16000 點附近時，約莫大漲 9%，這代表了什麼？持股近三個月當中，累計報酬率約 25%，對於在美國總統投票前夕的 10 月底持股迄今者，年化報酬率剛好達 100%，在這年代當中，當有個投資年化報酬率達 100%，且又有農曆春節長假因素，如果是法人，是願意放棄已到手的 100% 報酬率，還是要等待長假後的不確性？再者，去年 1/20 封關，但新春開市第一天大跌 5.75% 陰影仍記憶猶新，因此法人或中實戶最近賣股，就不用覺得奇怪！

(二) 農曆長假到來 可開始逢低分批佈局

接下來鼠年封關前，投資人可以作什麼規劃? 以下從二點來扼要分析：

1. 可開始佈局大型權值股或 ETF：上期筆者就提醒大家， 2021/1/8《華爾街日報》的報導中，點名南韓、台灣以及印度為代表的亞股「過於強勁」，甚至有些「費解」，也存在「泡沫化」的「危險性」，「最容易」受到衝擊！當指數近期從高檔修正近 1000 點之後，又加上面臨春節長假，此時怎麼抱股過年又將成為投資人要思考的議題，由於抱哪一檔股票都有不確定風險：指數上漲，但抱個股若是漲幅落後大盤，則基金操盤人有績效壓力，反之，指數下跌，但抱個股若是跌幅超過大盤，同樣也有壓力，因此年前封關前夕，法人先前賣出的權重個股，就會有再低接回補的可能。雖然一月份指數仍上漲 405 點，漲幅 2.75%，但空方留下 1100 點的上影線，也讓法人低接布局的動作將放慢，因此先前高檔減碼者，可跟法人想法一樣，慢慢分批布局！

2. 持高股息殖利率個股：2/5 封關後，要到 2/17 才開紅盤，這段期間有些操作者會有資金成本的壓力，此時轉進一些高股息殖利率個股，除了可彌補部分資金成本，另外，因為這些高股息殖利率個股走勢相對穩健，因此有可能會成為市場資金避風港，投資人在大盤處逆風之下，仍然可找到投資機會。當然也有人會採取「現金為王」的作法，就看個人的風險偏好度。

年前指數或個股的漲多拉回修正，不代表盤勢已不好，因為長線台股仍是多頭格局，但在指數處在相對高檔的位置當中，投資人偶爾還是要有風險意識。