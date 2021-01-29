看好晶片需求 SK海力士計畫加速遷廠中國

SK 海力士 (SK Hynix) 周五 (29 日) 發布第 4 季財報，因看好需求前景，該公司將加快 8 吋晶圓廠的遷廠計畫，自南韓轉移至中國，以滿足不斷成長的客戶需求。

海力士原先計劃花費 2 年時間，將 8 吋晶圓廠遷往中國，以節省成本。但其在周五的財報電話會議中表示，為了應付快速成長的客戶需求，將加快 8 吋晶圓廠的遷置速度。

近年來，全球供應鏈在美中貿易戰延燒下廣受波及，促使蘋果、三星電子在內等科技公司將產線自中國遷至越南或印度，以實現供應鏈多元化。

對此，海力士認為，相較其他同業，該公司幾乎沒有在海外設置工廠，因此沒有分散供應鏈的疑慮，不過考量中國市場需求成長，因此將加快 8 吋晶圓廠遷廠。

受惠於記憶體晶片需求成長，海力士全年營業利益大增 84%，至 5 兆韓元，營收年增 18%，至 31.9 兆韓元。在疫情帶動下，手機晶片需求強勁，光第 4 季營業利益就成長近 3 倍，達到 9660 億韓元。

展望未來，海力士看好 5G 智慧手機銷售翻倍成長，人工智慧和 VR 設備需求也將增加，加上企業正在加速數位化轉型，記憶體晶片需求勢必暢旺。