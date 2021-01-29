豐達科去年純益年減逾8成 EPS 1.14元 今年展望保守

航太扣件大廠豐達科 (3004-TW) 今 (29) 日公告去年財報，受疫情衝擊，稅後純益 0.6 億元，年減 83%，每股純益 1.14 元，寫下六年新低，展望今年，公司認為，目前航太市況依舊不明朗，短期保守看待。

豐達科第四季營收 3.44 億元，季增 9.7%、年減 51.5%；毛利率 12.3%，季增 6.1 個百分點、年減 16.7 個百分點；營益率 - 8.9%、稅後淨損 0.16 億元、每股淨損 0.31 元。

豐達科去年營收 17.04 億元，年減 39%、毛利率 19.1%，年減 11 個百分點、營益率 2%，年減 14.8 個百分點、稅後純益 0.6 億元，年減 83%，每股純益 1.14 元。

豐達科表示，去年因爲受 COVID-19 疫情影響，全球航太市場受到嚴重衝擊，導致營收規模縮減，獲利下滑，而目前全球疫情再度趨嚴，整體航太市況依舊不明朗，短期營運保守看待。

不過，豐達科去年營運雖然受到疫情衝擊，但仍拿下多個認證，包含勞斯萊斯 (Royce-Rolls) 全製程認證，另外也取得 Collins Aerospace、Honeywell Aerospace 系統認證，進入製程認證階段，後續市況回溫，將有利接單表現。