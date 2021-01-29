台積電、金融股續成外資提款機 前二十大賣超均破萬張

台股今 (29) 日受年前提款變現壓力沉重，指數開高走低，周線收黑，合計三大法人賣超 385.05 億元，其中，外資連六賣超台股，今再狂砍 346 億元，台積電、聯電、金融股等續為外資提款機，前 20 大賣超張數皆破萬張，反觀低價面板股友達、群創獲外資回頭加碼，買超張數皆逾 5 萬張。

期貨方面，外資空單口數大減 9234 口空單，空單未平倉口數降到 2 萬口之下，來到 17366 口，投信則加碼 1150 口空單，空單未平倉口數來到 12063 口，自營商則減碼 141 口多單，多單未平倉口數達 20906 口。

外資鎖定低價面板族群加碼，前十大買超中，友達、群創分居一、二名，分別買超 105357 張、54988 張，元大台灣 50 反 1 也有 21994 張，同為面板族群的彩晶，外資則買超 13610 張，其他依序為中興電、元太、日月光投控、華邦電、統一、映泰。

賣超方面，外資續砍指標權值股、金融、航運族群，前二十大賣超張數皆逾萬張，其中，金融股包辦過半名次，包含玉山金、新光金、中信金、國泰金、第一金、合庫金、開發金、台企銀、台新金、華南金、兆豐金、永豐金、彰銀、富邦金都遭外資提款。

晶圓代工雙雄台積電、聯電也遭外資續砍，分別賣超 17485 張、32757 張，其他還包含長榮、中鋼、華航、緯創、台泥、宏碁、陽明等，統計外資已連續八個交易日調節台積電，合計賣超張數達到 17 萬張，也讓台積電連日走跌，今收盤價為 591 元，失守 600 元整數大關。

投信操作方面，買超友達 4884 張、金居 2449 張，其他依序為宏碁、致伸、南亞科、開發金、華航、元太、台達電、迅得等；賣超方面，投信大砍陽明 5000 張，佳世達、聯電也有 3077、2760 張，其他則依序為景碩、裕民、全新、長榮、智邦、晶技、上銀。