我去年GDP可望超越中國 星展看好下半年恢復至疫情前水準

彭博預估，我去年 GDP 可望超越中國，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣 GDP 表現優異主要有兩大原因，包括：疫情帶動半導體需求強勁、加上防疫有成降低對內需的衝擊，看好今年下半年民間消費動能可望恢復至疫情前的水準。

馬鐵英說，台灣第 4 季 GDP 數據優於預期，主要受惠出口加速成長，使得淨出口對 GDP 年增率的貢獻比重超過 100%，但要注意的是，民間消費年增率仍然為負，尚未完全恢復到疫情前的正常水準。

馬鐵英指出，台灣在亞洲 11 個主要經濟體中表現最佳，主要取決於兩大關鍵，一是新冠病毒疫情帶動全球數位化轉型，進而推升全球對包括半導體在內的電子產品的強勁需求；二是台灣本土防疫成功，緩和了疫情對內需的衝擊。

儘管去年 GDP 估值將墊高今年的比較基期，但星展仍看好今年 GDP 表現，估今年 GDP 成長率可望保持 4.2% 不變，甚至還有近一步上調的空間。

馬鐵英解釋，支撐今年 GDP 表現最主要的原因在於電子業趨勢持續看漲，隨著全球數位化轉型，以及人工智能、物聯網、5G 和自動駕駛等新技術的運用，將繼續驅動半導體領域需求，進一步推升今年出口與民間投資的成長。

馬鐵英指出，目前市場半導體供需趨緊，預估產業將透過擴張資本支出計劃升級因應，這點可從台灣 12 月電子零組件出口訂單的強勁成長，以及出口訂單與實際出口之間的差距急劇擴大得到印證。

星展集團認為，受制於疫苗研發與接種進展延遲，預估邊境管制等防疫措施可能將持續一段時間，但仍看好今年民間消費有望轉爲正成長，但要恢復到疫情前水準則需要等到下半年。