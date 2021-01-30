美中第一階段協議還有效？白宮：拜登政府正在審查

新任白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 週五 (29 日) 表示，拜登政府正在審查川普政府時期美中簽署的第一階段貿易協議，以及所有對中國的限制措施。

川普政府時期對中國實施多項舉措，包括發動美中貿易戰、關稅戰、華為禁令、TikTok 禁令、中企下市、發布貿易黑名單等，如今，拜登上任之際，外界都在關注這些是否將延續或重新洗牌來過。

新任白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 週五回應外媒提問「美中第一階段貿易協議是否有效？」。莎琪稱：「上屆政府所採取的一切措施都在審查當中。」

莎琪提到，拜登政府專注於從優勢地位來處理此關係，這意味著美國將如何與中國合作會與盟友夥伴進行協調和溝通，美國將加強國內經濟，確定解決一系列問題的最佳途徑，因為這不僅是經濟問題，而且是戰略問題，及國家安全問題。

莎琪補充：「拜登政府正在與盟友和國會議員進行協調，並在進一步處理前做出決定。」

中國最高領導人習近平 25 日世界經濟論壇達沃斯峰會表示，呼籲各國領袖擺脫意識形態偏見、加強宏觀經濟政策協調，強化 20 國集團在全球經濟管理上的作用，共同走和平共處、互利共贏之路。

白宮新聞秘書莎琪此前稱，美國正與中國處於競爭狀態，習近平的呼籲不會改變拜登政府的對中戰略。拜登政府將以「戰略耐心」處理美中關係，並計畫檢討川普在任時對中國的強硬政策。