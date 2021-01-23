拜登上任、2020年外銷訂單、聯發科新晶片亮相 本周大事回顧

拜登周三宣誓就任美國第 46 任總統，隨即簽署 10 多道行政命令，推翻前任總統川普數項爭議措施，國內方面，台灣 2020 年全年外銷訂單衝破 5000 億美元大關，創下歷史新高，聯發科也在本周發表 5G 新晶片天璣 1200 系列，台股本周上漲 402.64 點或 2.58%，周線連十二紅，以下是本周大事回顧：

拜登上任三把火 首日簽署強制戴口罩等 10 多項命令

拜登周三宣誓就任美國第 46 任總統後，隨即在橢圓形辦公室簽署 10 多道行政命令，要求進入所有聯邦機構須戴口罩、重返巴黎氣候協定、終止美墨邊境築牆資金等。

拜登也推翻多項前任總統川普的爭議措施，簽署命令恢復提供資金給世界衛生組織 (WHO) 的承諾、撤銷 Keystone XL 油管計畫，並要求延長暫緩繳納學貸的措施，外界預期，拜登本周還會簽署其他行政命令，並在未來幾天發布。

台灣 2020 年 12 月外銷訂單連十紅 全年衝破 5000 億美元大關

經濟部統計處三公布去年 12 月外銷訂單，單月金額達 605.5 億美元，月增 4.8%，年增 38.3%，寫下連十紅，續創單月新高，全年更衝上 5336.6 億美元、年增 10.1%，衝破 5000 億美元大關，也改寫新猷。

展望今年，統計處處長黃于玲表示，電子、傳產族群訂單動能仍強，預期 1 月外銷訂單在動能延續、去年基期較低下，將連十一紅，第一季也可望淡季不淡。

聯發科發表 5G 旗艦新晶片天璣 1200 系列 兩大品牌率先導入

聯發科周三舉辦新品發表會，無線通信事業部總經理徐敬全指出，聯發科將推出最新一代 5G 旗艦晶片天璣 1200 系列，獲兩大手機品牌率先採用，包括 Redmi、realme，產品預計今年問世。

聯發科新晶片推出後，因產品性能、效能數據獲市場肯定，買盤積極敲進，周四股價最高一度達 935 元，續創新高價，市值也攀升至 1.49 兆元，蓄勢挑戰 1.5 兆元大關。

英特爾多數晶片到 2023 年仍自行生產 台積電週五創單日最大下跌金額

英特爾即將上任的執行長 Pat Gelsinger 周四在財報電話會議中表示，7 奈米製程問題紓解，公司 2023 年多項產品將自行生產，但未來將實施生產雙軌制，更仰賴代工廠。

由於英特爾委外代工政策不如市場預期積極，台積電周五失望性賣壓出籠，股價重挫 24 元，下跌金額創單日最大，市值也大幅縮水 6223 億元，滑落至 16.82 兆元，失守 17 兆元大關。

郭台銘：模具競爭力台灣不比韓國差 電池確實需要再加油

鴻海創辦人郭台銘周四被問及鴻海傳出打進 Apple Car 一事表示，不評論單一客戶，而面對韓國車廠來勢洶洶，郭台銘認為，電池產業國內確實需要再加油，但以模具來看，台灣業者競爭力不比韓國差。

郭台銘也表示，電動車產業關鍵在電池，韓國車廠在電池產業佈局很久，台灣雖然有很好的電池基礎，但產業發展的確需要再加強。

三星李在鎔遭判 2 年半徒刑 當庭羈押

南韓三星電子副會長李在鎔，由於涉嫌向南韓前總統朴槿惠等人行賄，首爾高等法院週一判處李在鎔 2 年 6 個月徒刑 (檢方求刑 9 年)，不給緩刑且當庭羈押。三星也再度陷入群龍無首的異常狀態。

蔡英文：提高再生能源使用 助台廠打進蘋果、微軟等大廠

總統蔡英文周四表示，政府大力推動能源轉型，期望國內太陽光電蓬勃發展，尤其提高再生能源使用，不僅符合國際潮流，也能幫助台灣廠商打進蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 等大廠，掌握供應鏈重組關鍵機會。