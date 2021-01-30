〈熱門股〉TWS、電競耳機產能直逼滿載 安普新周漲逾1成

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 受惠電競耳機、TWS(真無限藍芽耳機) 市場需求強勁，新客戶訂單進入量產，產能幾乎滿載，全年營收有望倍數成長，本周股價帶量走揚相對抗跌，周漲 13.2%，重回短均。

安普新廠區分布台灣、中國及越南，其中台灣為研發中心，中國則為昆山及東莞廠，昆山主要負責生產包裝材料、塑膠零組件等，東莞廠則是組裝出貨；因應美中貿易戰在越南設立廠房，去年初投產，是集團最大製造中心。

安普新受惠 TWS 接獲中系新客戶訂單，產品放量出貨，該客戶更擠進前 5 大名單，TWS 營收比重將從過去的 10%，攀升至 35-40%；電競耳機則持續湧入訂單，兩大動能有望推升今年營收成倍數增長。

安普新看好，TWS、電競耳機需求量持續成長，已掌握客戶今年訂單量、能見度高，越南廠直逼滿載，預期隨著市場逐步擴大，產能勢必供不應求，規劃將加碼 950 萬美元 (約新台幣 2.7 億元) 購買土地，將建置越南二廠，最快今年底完工。

安普新規劃，由於中國輸出消費性產品至美國關稅約 7.5%，越南廠出貨至美國則是 0 關稅，目前已逐步將東莞廠產品線移至越南廠進行生產，東莞廠未來則規劃接當地訂單。