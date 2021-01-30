科技廠法說報喜、和碩引資立訊、景氣燈號亮黃紅燈 本周重要大事回顧

本周重量級科技廠法說會均釋出樂觀展望，聯發科本季營收將首度挑戰千億元大關，也看好 5G 手機晶片貢獻將超越 4G，聯電則積極擴產，喊出資本支出年增 5 成，不過，電子代工廠和碩拋出震撼彈，將引資立訊以人民幣 60 億元參與孫公司增資，另外，國內景氣持續好轉，國發會公布去年 12 月景氣燈號為近十年首度亮出黃紅燈。以下是本周重要大事回顧：

〈科技廠法說〉聯發科去年創六年新高 Q1 營收挑戰破千億元

IC 設計大廠聯發科 27 日召開法說會，展望今年，執行長蔡力行表示，儘管新台幣持續升值，不過今年仍是營收強勁成長年，且在各領域都可優於市場表現，毛利率估可維持高檔 43-44%，也預期首季營收達約 964-1041 億元，季增 0-8%，單季營收將首度挑戰千億元大關。

隨著通訊規格持續往 5G 邁進，蔡力行指出，第 1 季 5G 手機晶片營收貢獻就會正式超越 4G，毫米波產品預計今年送樣，明年進入量產，5 奈米晶片目前也即將進入設計定案。

聯發科去年營收達 3221.46 億元、年增 30.8%，毛利率 43.9%、年增 2 個百分點，營益率 13.4%、年增 4.2 個百分點，稅後純益 414.39 億元、年增 78.6%，每股純益 26.01 元，寫下六年新高。

〈科技廠法說〉聯電去年每股賺 2.42 元登 20 年新高 今年資本支出大增 5 成

晶圓代工廠聯電 27 日舉行法說，去年全年營收達 1768.21 億元、年增 19.31%，毛利率 22.1%、年增 7.7 個百分點，營益率 12.5%、年增 9.3 個百分點；稅後純益 291.9 億元、年增 200.7%，每股純益 2.42 元，創近 20 年新高。

聯電也宣布今年資本支出將達 15 億美元，較去年的 10 億美元大增 5 成，主要用於 28 奈米產能擴充，將用於滿足先進製程強勁需求，其中，15% 用於 8 吋產能、85% 用於 12 吋。

〈科技廠法說〉旺宏去年稅後純益年增 77% 每股賺 2.9 元

記憶體廠旺宏 27 日召開線上法說，總經理盧志遠表示，今年展望樂觀，將是更好的一年，目前 8 吋產能處於爆滿狀態，至於 NOR Flash 價格是否調漲，盧志遠則說，有缺貨情況，漲價將取決於市場需求。

展望今年，盧志遠表示，四大產品線中，遊戲客戶受惠宅經濟發酵，對 ROM 的需求顯著成長，而 NOR Flash、NAND Flash 看來都是向上趨勢，晶圓代工需求也熱絡，對今年展望樂觀，還沒有看到任何一片烏雲，

旺宏去年全年營收 398.01 億元、年增 13.7%，毛利率 33.7%、年增 6.2 個百分點，營益率 14.7%、年增 5.8 個百分點；稅後純益 53.26 億元、年增 77%，每股純益 2.9 元。

和碩旗下鎧勝孫公司擬辦現金增資 將引立訊成合資關係

代工大廠和碩 28 日代鎧勝 - KY 公告，轉投資日麗公司旗下 100% 子公司日鎧將辦理現金增資，並由中國立訊集團以人民幣 60 億元 (約新台幣 260 億元) 全數認購，增資完成後，立訊集團將取得過半股權，董事長及 2 名董事也將由立訊委派，和碩表示，鎧勝將透過日麗與立訊成立合資關係，有助拓展中國業務。

根據和碩公告，日鎧完成增資後，和碩集團持股日鎧將從原 100% 降至 46.487%，立訊集團則拿下 53.513% 持股，主導日鎧，也代表立訊將主導和碩旗下主要金屬機殼業務。

環球晶降低收購世創股權門檻至 50% 公開收購期間延長至 2/10

矽晶圓大廠環球晶繼 22 日二度上調公開收購世創 (Siltronic AG) 收購價，達到每股 145 歐元後，公開收購案又有新變化，25 日再宣布將公開收購最低股權比例由 65% 降至 50%，公開收購期間延長至 2 月 10 日，若屆時未達成最低收購門檻，將不會提出再次收購要約。

富邦併日盛延長 50 天 公開收購期限展延至 3/23

富邦金公開收購日盛金進入延長賽，富邦金 29 日公告，公開收購日盛金申請展延，原預訂公開收購期間至 2 月 1 日止，將延長 50 天至 3 月 23 日止。

富邦金表示，本公開收購案收購價格為每股普通股現金新台幣 13 元，預定收購的最高數量為 37.7 億股，為日盛金控已發行普通股股份總數 100%，最低收購數量為 18.87 億股，約當日盛金控全部股份總數的 50.01%，若參與應賣的普通股股數達最低收購數量，且依法公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。

矽格砸 46.2 億元收購聯測全數股權 拚 Q2 完成交易

封測廠矽格 25 日宣布將以 1.65 億美元 (約新台幣 46.2 億元) 收購台灣聯測全數股權，並取得聯測位於新竹科學園區的廠房，董事長黃興陽表示，併入聯測後，可望增加 10-20 億元營收，產能也可望提升 4-5 成，但還需經濟部投審會核准，力拚今年第 2 季前完成交易。

蘋果 iPhone 12 熱賣 Q1 營收破千億美元 示警供應瓶頸

蘋果 28 日盤後發布的 2021 會計年度第 1 季財報優於市場預期，單季營收史上首度突破 1000 億美元，執行長庫克 (Tim Cook) 形容中國升級力道是歷年最強。蘋果未發布財測，只預告營收有望加速成長，但穿戴裝置、AirPods 和服務事業成長將趨緩，且 Mac、iPad、iPhone 12 Pro 遭遇「供應瓶頸」。

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我去年 Q4 GDP 上修至 4.94% 全年 GDP 達 3 年高點

主計總處 29 日公布去年第 4 季經濟成長率 (GDP) 概估值為 4.94%，較去年 11 月預測數一口氣上修 1.66 個百分點，創 2011 年第 2 季以來新高，反映出口熱絡挹注，併計前 3 季 GDP 後，全年經濟成長率概估為 2.98%，上修 0.44 個百分點，較 2019 年高 0.02 個百分點，並創 3 年來高點。

睽違近十年 去年 12 月景氣燈號轉亮黃紅燈

國發會 27 日公布去年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，較去年 11 月增加 4 分，燈號轉亮黃紅燈，分數創下近十年新高，景氣領先、同時指標保持上升，顯示國內經濟維持穩定成長。

國發會指出，12 月受惠電子與資通訊產品接單暢旺，遠距商機持續發酵、消費性電子新品拉貨動能強勁，加上 5G 通訊、高效能運算、農曆春節年前備貨效應，帶動 12 月外貿、生產及金融面指標持續擴增，廠商信心亦持續回升。