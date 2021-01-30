〈貴金屬盤後〉散戶對戰法人 投資者避險看戲 黃金上漲 7日來首見

週五 (29 日) 交易，華爾街的投機活動增加與新冠疫苗功效引起投資者擔憂，黃金期貨價格 7 個交易日來首次上漲，但本月收低。然而，雖然黃金 2021 開年不利，頭一個月就收低，但許多分析師仍對黃金長期前景充滿信心。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「有關 Reddit 論壇上對 GameStop 軋空的發展充滿不確定性，加速了投資者奔求安全性。」

美股散戶對抗法人大戰持續延燒，GameStop (GME) 週四重挫 44% 之後，週五又飆升 67% 以上。同樣出現散戶逼空行動的 AMC (AMC-US) 週五同樣大漲 53%，係因熱門交易平台 Robinhood 週四晚間宣布會重新開放被限制的交易。

Otunuga 表示，「自從本週開始，黃金價格就一直徘徊在 1850 美元黏區附近，這是因為缺乏新的定向催化劑。有鑑於華爾街本週發生異常且令人震驚的事件，黃金可能是讓投資者可以安全坐看這場戲的部位。」

在此背景下，黃金價格一直上升，根據 FactSet 數據，突破了 50 日移動均線每盎司 1858.82 美元。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 9.10 美元或近 0.5%，收每盎司 1850.30 美元。

週四黃金收低 0.4%，為連續第六日收低，也是自 2019 年 3 月 5 日止連跌 7 日之後最長漲勢。

根據最活躍契約收盤價計算，本週收低 0.5%，2 月期金自 12 月 31 日迄今下跌 2.4%。

3 月白銀期貨價格上漲 99 美分或 3.8%，最終收每盎司 26.914 美元，為 1 月 7 日以來最高收盤價。

白銀本週上漲 5.3%，本月漲幅約 1.9%。

市場參與者越來越擔心，這場在 Reddit 之類的聊天論壇上聚集的年輕散戶與賣空機構法人之間的大戰可能在整個金融系統中造成連鎖反應。

一位 Reddit 用戶週四呼籲大眾對白銀「來場軋空」之後，白銀開始走漲。

與此同時，交易商表示，即使有了疫苗來對抗新冠疫情，但投資者擔心經濟復甦恐耗費較預期更長的時間，這樣的情緒打亂了美股漲勢，並提振了貴金屬價格。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 寫道，「投資者最擔心的是，因為疫苗推展速度延遲，加上病毒變異，意味著封鎖時間可能會較預期延長更久，那麼經濟復甦也會耗費較預期更長的時間。」

「市場也有些擔憂美股過度拉升的估值，大型科技公司即使多數財報較預期強勁，但其股價卻一直難以發光發亮。」該分析師說。

投資者對嬌生 (JNJ-US) 疫苗功效感到失望，其股價下跌，即使報告稱嬌生一劑型疫苗的功效高於一些冬季流感疫苗，且已為數週內全美推展鋪路。

前景依舊看漲

Sprott 執行長 Peter Grosskopf 表示，「自 11 月美國大選以來，美國公債殖利率上升、近期美元反彈，這些都是靠經濟實力撐起來，也是兩個主要導致金價回落的短期因素，但我們相信，市場比以往任何時候都更依賴政府刺激和印鈔。」

他預期今年黃金價格將上漲至 2000 美元以上，年中期將創下新高紀錄，因為拜登總統和葉倫財長將「支持其言論並實現大規模刺激措施」，這對黃金短期和長期來說都有利。

Gold Bullion Strategy Fund 聯合投資經理 Jason Teed 也認為拜登的刺激措施提案有利於黃金價格走高，「拜登政府可能會比共和黨政府使用更多財政工具來刺激經濟，意味著債務水準仍居高不下且會繼續上升，這對黃金長期有利。」

他提到，美國長期債券和通膨水準可能是金價的「最強影響者」。雖然今年迄今黃金價格走勢不佳，但他主張「通膨帶來的長期價格成長不可能太快發生，所以金價主要推動力可能是新冠疫情可能帶來的雙底衰退。」

他認為，「今年金價面臨的阻力很小，金價有上漲的潛力，只是可能速度比 2020 年溫和。」

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