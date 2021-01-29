〈貴金屬盤後〉公債殖利率走強 黃金連6跌 近2年來最長跌勢

週四 (28 日) 交易，黃金期貨價格連續第六日收低，為 2019 年 3 月以來最長跌勢。

在一些悲觀的美國經濟數據出現後，黃金價格早盤上升，但隨後公債殖利率大幅上升，黃金轉跌。公債殖利率上升會削弱不孳息的黃金對投資者的吸引力。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「黃金與走強的公債殖利率和上漲的美元抗戰。」

「今日市場很多焦點和興趣都在白銀上頭，所以黃金有點被拋在腦後了。」在 Reddit 論壇出現建議對白銀來場軋空的文章後，白銀大漲。

Spina 表示，交易時間金銀比下降至 70 以下，白銀突破阻力位，因此白銀「比黃金還亮」。

與此同時，世界黃金協會週四發布的數據顯示，去年全球黃金需求下降至 2009 年以來的最低水準。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 7 美元或近 0.4%，收每盎司 1837.90 美元。

FactSet 數據顯示，此連 6 日的跌勢為 2019 年 3 月 5 日止連跌 7 日之後最長漲勢。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 7.70 美元或近 0.4%，收每盎司 1841.20 美元。

4 月期金交易價格已經約 2 週都介於 1878 美元至 1821 美元區間。

在週四稍早公布悲觀的美國經濟數據後，黃金一度走揚。

截至 1 月 23 日當週，初次請領失業救濟金人數下降了 6.7 萬人，季調後達 84.7 萬人，為 3 週來最低水準，但 2021 年初的裁員數仍在高位，係因新冠病例在冬季暴增，影響經濟。

另外，週四公布美國 2020 年第四季 GDP 成長年率僅 4%，意味著復甦之路可能較樂觀預期狀況還漫長。

Fed 週三維持貨幣政策穩定，並同時指出遭新冠疫情挫傷的經濟產業正經歷另一輪痛苦，近幾個月經濟復甦和就業的速度已經「放緩下來了」。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「很明顯，市場還有很多閒置部位，這意味 Fed 沒立場改變其說法。」

「更甚者，看每週圖表，黃金價格即將啟動大規模牛市的樣子越來越明顯。」

與此同時，白銀今日是市場最大推動力，但收盤脫離盤中高點。

3 月白銀期貨價格上漲 53 美分或 2.1%，最終收每盎司 25.922 美元，為 1 月 7 日以來最高收盤價，盤中高點達 27.10 美元。

Spina 表示，「白銀仍是一種非常便宜且遭低估的貴金屬。」他相信，湧入的投資者興趣將在未來幾季引發另一場買潮，使白銀價格突破 28 美元，接著再 30 美元看到阻力。

「這樣小的市場卻有那麼大量空頭部位，這很容易成為軋空目標。」

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