嬌生疫苗喜憂參半、股價挫逾3% 效力近7成但抗重症表現佳

嬌生 (JNJ-US) 周五 (29 日) 公布新冠肺炎疫苗第三期臨床實驗結果，該疫苗在預防病毒引發的重症上有顯著功效，不過整體有效性僅 66%，大幅低於其他疫苗表現，股價應聲下挫逾 3%。

嬌生表示，該疫苗注射四周後，整體有效性為 66%，各地區疫苗功效並不一致，美國有效性為 72%，拉丁美洲為 66%，南非則僅 57%。

由於整體嬌生疫苗有效性表現遜於輝瑞、Moderna 等疫苗，且鑑於近期南非變種病毒傳染盛行，南非臨床表現也引發市場擔憂。

臨床結果公布後，嬌生股價下跌 3.56% 至每股 163.13 美元，反觀周三公布疫苗進展的 Novavax(NVAX-US) 飆漲 64.87% 至 220.94 美元。

其他生產新冠疫苗的藥廠表現不俗，Moderna(MRNA-US) 大漲 8.53%、 BioNTech (BNTX-US) 漲 6.31%、輝瑞 (PFE-US) 小漲 0.11%。

嬌生疫苗對重症和住院患者效果佳

不過，值得注意的是，所有成年人接種嬌生疫苗後四周內對新冠肺炎重症免疫有效性達 85%，且有望為確診而住院的患者提供 100% 的防護。

此外，該疫苗還顯示隨著時間推進，對重症的有效性會不斷提高，且在各個種族和年齡，包括 60 歲以上的年齡層的效果都是一致的。

嬌生執行長 Alex Gorsky 在聲明中說：「我們對實現這個關鍵里程碑感到無比自豪，我們承諾將致力於面對全球性、急迫的健康危機。」

美國傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 表示，該數據最重要的發現是嬌生疫苗有望使人們盡早離開醫院，並防止患上重病，比預防民眾感到疼痛、喉嚨痛還要重要。

嬌生的疫苗臨床實驗樣本為 4.3 萬人，過程中受試者皆無出現明顯過敏症狀，其中有 468 例為新冠肺炎感染者，感染者中病原包含南非變種病毒。

另外，嬌生採單劑注射，儲存溫度介於攝氏 2 至 7 度之間，與其他疫苗相比有明顯優勢。嬌生計劃於 2 月向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 申請緊急使用權。

Novavax 疫苗效力 89%

相對於這些大型藥廠，Novavax 表現這次可說是超乎市場預期，除了疫苗效力接近輝瑞、Moderna ，目前也正積極開發針對南發變種病毒的疫苗。

Cantor Fitzgerald 分析師 Charles Duncan 周五表示，在改善配送物流的基礎上，與目前市面上疫苗相比，Novavax 疫苗結果清楚地證明其差異性、優秀的有效性和安全性。