空軍大虧200億美元 Cramer籲見好就收！S3：空頭才沒在怕

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (29 日) 表示，大讚團結起來對抗法人的 GameStop (GME-US) 散戶，但也建議他們現在見好就收。數據顯示 GameStop 空單餘額幾乎未減，顯示實力雄厚的空軍在本月虧損近 200 億美元絲毫不被撼動。

Cramer 表示，「打一發全壘打就好，不要放著等打大滿貫 (滿壘全壘打)。帶著全壘打走吧，你們已經贏了，這場比賽你們已經贏了，已經完成了。」

「請不要在 GameStop 上虧一大堆錢。」因病在醫院接受治療的 Cramer 特意致電 CNBC，希望大眾了解 GameStop 股與其他遭軋空而飆升的個股的潛在下行風險。

他說：「別讓他們受傷，這是我們的工作，我們得確定大家知道，一旦股價崩潰，他們是在引火自焚。」

Cramer 發表上述評論之際，GameStop 股價週五再次飆升近 68%，因交易平台 Robinhood 重新開放交易。前一日該平台暫停 GameStop 和其他遭散戶逼空而股價振幅劇烈的個股交易，例如 AMC (AMC-US)。

儘管 GameStop 和 AMC 週四受平台抑制而大跌，但今年迄今 GameStop 已上漲 1500%，而 AMC 也飆升 475%。

提到散戶因為軋空而獲利時，Cramer 說，「恭喜他們，我們都希望大家可以賺更多錢。」但他強調，他比較喜歡投資者是因為投資一些基本面良好的企業而賺錢，例如蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

他說：「我不反對任何人，也沒有針對我或 GameStop 或任何團體的陰謀，這就是一檔單純估價過高的股票。」

另一方面，Cramer 認為 GameStop 應該利用股價飆漲的機會發行新股，可以拿來償還債務。GameStop 第四季截至週六為止。

根據其第三季財報，截至 10 月 31 日，GameStop 的資產負債表上包含 2.695 億美元的短期債務和 2.16 億美元的長期債務。

12 月 8 日，GameStop 向美國證券交易委員會 (SEC) 提出申請，要求能隨時以公開發售方式出售普通股。在提交該文件前一日，該股收盤價為每股 16.35 美元。

Cramer 表示，這場瘋狂的散戶交易時間越長，他就越擔心美股和其他市場的穩定性。

「沒人要在這做一些有常識的事情，你已經讓這兩端都陷入困境了，現在發生的一切只是個悲劇。」

Cramer 無意評論 Reddit 論壇的好壞，也不管空頭機構對錯，「我只是說，政府應該要站出來，至少試著解決這個問題，好讓其他市場不會因為 4 檔被嚴重賣空的股票而恐慌。」

空軍實力雄厚 沒在怕

一些做空 GameStop 的對沖基金表示已經平倉。即便如此，Cramer 表示，「最近發生的事情要更多加曝光，這些賣空者，我們來看看誰真的回補了，又是以什麼價格回補，讓我們有更多披露的資訊吧。讓政府介入調查這些交易的進行情況，好讓這樣的事情不再發生。」

GameStop 這波軋空交易讓賣空者本月虧損近 200 億美元，但仍未能撼動這些實力雄厚的空軍。

根據 S3 Partners 數據，賣空者本月在 GameStop 虧損 197.5 億美元，單就週五就虧近 80 億美元。儘管如此，空軍仍死守看跌部位，就算平倉也有新血加入空軍陣營。

根據 S3 的數據，上週融券賣空 GameStop 的股數僅減少約 500 萬股，亦即空單餘額僅下降 8%。多數空頭在週四回補，因為當日是 6 個交易日來首次下跌。

S3 預測分析部門執行董事 Ihor Dusaniwsky 表示，「我一直聽到『多數 GME 空頭都已經平倉了』這種說法，完全不是真的。事實上，數據顯示空單餘額根本沒有太大變化。」

他稱，雖然較早看空 GME 的「價值型空頭」已被軋空回補，但大多在回補後又被新動能借走做空了。

GameStop 的融券利率 (做空 GameStop 的成本) 從現有空頭的 29.32% 躍升至新空頭的 50%。

S3 表示，「如果多數空頭都已經回補，我們不會看到融券利率那麼高，」GameStop 仍然是市場上做空最多的股票，空單餘額還有 113.31%。