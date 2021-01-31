〈觀察〉貨櫃航商不約而同一個舉動 暗示市況仍水漲船高

近來貨櫃航商股價陷入大幅回檔震盪，令不少投資人對海運後市信心動搖，事實上，農曆年前市況火熱是共識，市場的疑慮在於農曆年後運價能否維持歷史高檔，不過，近來包括長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 均宣布積極造櫃計畫，萬海更是大動作購船，購船造櫃需斥資近 200 億元，顯然仍高度看好未來市場需求。

1 月以來貨櫃三雄股價衝上波段高點後，接連走跌修正，長榮 1 月至今跌幅達 23%，陽明 (2609-TW) 跌 32%，萬海跌近 20%。

可觀察到，長榮自去年底起至今連續公告數筆造櫃計畫，先是於去年底斥資 3957 萬美元向 Dong Fang International Container (Hong Kong) Limited 購入 5500 個貨櫃，子公司青標海運也斥資 4745 萬美元向 Pan Ocean Container Supplies CO. LTD. 購入 13000 個貨櫃。

而在 1 月下旬，長榮再次宣布與旗下二家子公司共將購入新造貨櫃 4.4 萬個，以因應汰舊換新和業務需求，其中，長榮香港共購買新造貨櫃 8500 個，交易總額 4541 萬美元，而青標海運也在此次採購計畫中。

換算光是這二個月來，長榮已確定至少先斥資 1.33 億美元 (約新台幣 37.24 億元) 購置 2.7 萬個貨櫃，另有 4.4 萬個貨櫃尚未定價。

而主要營運近洋航線的萬海，擴張動作同樣相當積極，1 月宣布將購入 3013 TEU 全貨櫃輪共 12 艘，每艘造價 4710 萬美元，總採購金額達 5.65 億美元 (約新台幣 157.86 億元)。

不僅如此，萬海將再添購 5 萬 TEU 貨櫃，平均單價為每 TEU 2835 美元，總額 1.42 億美元 (約新台幣 39.59 億元)，也就是說，進入 2021 年還不滿一個月，萬海已確定將斥資近 200 億元擴充運能。

而除了貨櫃航商的積極投資計畫，海運業務占營收比重超過 50% 的貨攬業者台驊 (2636-TW) 也表態，依目前海運市場缺櫃缺工狀況來看，農曆年後長程線熱絡無虞，甚至至少可維持到第三季。

而今年比較特別的是，貨運市場將迎來龐大疫苗運輸需求，勢將排擠空運貨，進而轉單至海運，有利長程線海運需求居高不下。

整體來看，近來長榮、萬海均積極購入新櫃甚至是新船舶，若不是看好未來一年甚至更長遠的海運市場需求，應不至於在年初即砸重金擴張未來的運能，海運業者全年的展望仍樂觀可期。