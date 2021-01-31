公股銀行年終普遍縮水 兆豐銀平均上看7個月笑傲群雄

受疫情紓困拖累，銀行業去年獲利衰退，公股銀行年終獎金面臨縮水危機，但據了解，包括兆豐銀行、第一銀行與合作金庫平均年終獎金仍有機會拿到 6 個月左右的水準，其中公股銀獲利王兆豐銀甚至有機會上看 7 個月，仍羨煞不少上班族。

過去銀行業獲利屢締新猷，年終獎金也發的豪氣，除了固定的年終加績效獎金共 4.6 個月的基本盤外，加上超盈餘與員工酬勞，平均至少 6 個月起跳，最高可達 7、8 個月不成問題。

但去年受新冠肺炎疫情衝擊，肩負政策使命的公股銀行銜命扛起紓困重任，進而衝擊去年獲利表現與年終獎金行情；據了解，除了國營行庫台灣銀行與土地銀行維持 4.6 個月不變外，其他 6 家民營化銀行則是較去年縮減。

包括兆豐銀、一銀、華銀、合庫、彰銀與台企銀等 6 家民營化泛公股行庫，每年年終獎金主要由固定獎金、績效獎金、員工酬勞與超盈餘獎金等項目所組成，過去只要金融獲利較前一年增加，並達到年度預算目標，每年年終獎金至少 6 個月起跳。

兆豐銀表示，預估今年包括 4.6 個月固定獎金、績效與員工酬勞等項目合計，平均年終獎金估計約 6.5 個月，最高有機會上看 7 個月。

至於一銀、合庫與華銀等 3 家銀行初步估算約 6 個月上下，其中華銀保守預估至少有 5 個月起跳，一銀與合庫平均各有 6 個月。

另外，彰銀與台企銀年終獎金平均分別約有 4 個月、3 個月不等，但實際數據仍需等會計師簽核財報，並提報董事會拍辦通過才能確定。

儘管年終獎金縮水，但員工也別太灰心，據悉，考量員工加班努力協助紓困作業，目前正規畫以編列特別預算的方式，加發獎勵金犒賞員工過去一年的辛勞，但最終仍要由董事會點頭同意。



