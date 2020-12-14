調查：56%上班族估能領到年終獎金 金融業平均2.5個月羨煞人

根據求職網站調查，受疫情年干擾，僅有 56% 的上班族預估，將在牛年農曆前領到年終獎金，創 8 年新低，「基數平均值」落在 1.11 個月，較去年縮水 0.2 個月，也創 9 年新低，但金融、科技、醫護生技年終獎金仍逆勢成長，登上排行榜前三名，其中，金融相關平均領到 2.5 個月，羨煞其他產業。

時序進入年末，yes123 求職網今 (14) 日公布年終調查，約有 44% 的人預估自己將領不到年終獎金，主要原因為公司業績衰退；約有 56% 的上班族預估可領到年終獎金，但較去年的 67.8% 大幅下滑，其中，超過半數以上的人認為獎金與去年差不多，近 30% 的人則認為會比去年少。

據調查，不論發或不發，年終獎金的基數平均值，今年落在 1.11 個月，較去年的 1.31 個月，下降 0.2 個月，等於少了 6 天，創 9 年以來的新低；若扣除「不發放的」，整體平均值則變成 1.49 個月。

從行業別進行交叉分析，年終獎金最高為「金融保險與會計統計業」，高達 2.5 個月，較去年增加 0.1 個月，並遙遙領先其他產業；科技資訊業年終為 1.89 個月，上升 0.19 個月，位居第二；醫護與生技今年因疫情掀起熱度，年終達 1.56 個月，竄升至第三名。

相反的，往年的熱門產業包括運輸與物流倉儲、傳統製造業等均呈現衰退，年終獎金平均為 1.25 個月、1.5 個月；民生服務業、餐飲住宿與休閒旅遊營運受邊境管制衝擊，員工平均年終獎金剩不到一個月。

至於員工最期待的尾牙活動，調查發現，約 44% 公司並沒有計畫舉辦尾牙，其中 26.9% 是因防疫考量取消。yes123 求職網發言人楊宗斌認為，雖然部分企業因業績下滑、防疫考量取消尾牙，但也不排除公司將省下來的預算，轉到年終獎金，或改為致贈年節禮品，皆能藉此提振士氣。