〈觀察〉零售業搶推支付工具 銀行火拚搶客新戰場

行動支付時代來臨，零售業為鞏固會員流量紛紛推出自有品牌的行動支付 APP，結合信用卡提供儲值或感應支付功能，這也讓零售業支付 APP 成為銀行信用卡搶客新戰場。

台灣 ATM 機台密度之高稱霸亞洲市場，這也讓現金支付過去長期盤據零售交易市場，但隨著行動支付百花齊放，加上突如其來的疫情推波助瀾，過去現金為王的趨勢也悄悄改寫中。

根據 Visa 的消費者支付調查 2.0 結果顯示，台灣民眾透過信用卡與簽帳金融卡比重高達 80%，這也是非現金支付首次超越現金支付比重，同時也有 65% 受訪民眾也表示相對偏好非現金支付，此一現象也推升感應支付與電子錢包使用相較前次調查高達 7 成以上成長，且適用範圍涵蓋食衣住行育樂醫療交通等各面向。

過去零售業者為經營會員客戶，通常會透過紙本或會員卡累積紅利點數的方式培養顧客忠誠度，銀行想要透過零售業者開發客戶則是以聯名卡的方式結盟，但隨著行動支付時代來臨，金融交易場域逐漸移轉至手機、平板等行動裝置，也逐漸改變零售業經營會員模式。

綜觀目前市場上，包括大型百貨公司、生鮮超市、超商、藥妝等零售業者，幾乎都有自家專屬的支付工具，透過 APP 集合會員、整合支付、點數累積、卡片管理等功能，蒐集分析客戶喜好與消費模式，進一步量身打造專屬優惠進行精準行銷。

過去銀行推出信用卡，或是與店家合作發行聯名卡，而隨著零售市場將客戶經營轉為線上化後，如何與從零售業的 APP 分得一杯羹，搶得更多客戶消費與消費商機成為銀行今後的最新戰場。

