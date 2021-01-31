〈誠美材展望〉Q1偏光板漲價5-10% 需求看到上半年

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 在面板需求強勁帶動下，去年營運逐季好轉，今年首季偏光板由於產能與匯率，平均價格調漲 5-10%，誠美材董事長何昭陽表示，目前台灣產能近滿載，訂單能見度已看到今年上半年，第二季偏光板缺貨情況將更劇烈。

何昭陽表示，去年開始公司營運逐步改善，業務策略上，降低單一客戶比重、並擴增海外業務，去年台灣客戶比重降至 40-45%，中國、日本及韓國客戶則各占 30-35%、20-30%，希望未來能更加平均。

產品組合方面，何昭陽指出，近年逐步降低電視比重，擴大 IT、中小尺寸、車載等高值化產品比重，去年電視比重仍有近 5 成，今年希望進一步降至 45%，IT、中小尺寸占比則分別升至約 40%、20%。

誠美材目前在台灣有四條產線，目前均近滿載，月產能達逾 250 萬平方米，今年計畫進一步進行產線去瓶頸，目標將月產能最高提升至 400 萬平方米。

不過短期原物料仍相當吃緊，受日本富士年度歲修，目前偏光板上游材料補償膜缺口達 15%，其中，以 VA 用補償膜最為吃緊，TN、IPS 使用的補償膜缺口則相對有限，預期富士補償膜產能第 2 季才會逐步恢復開出。

另一方面，誠美材轉投資昆山奇美在去年底改名為恆美光電，誠美材因未參與增資失去經營權，但目前仍持股 38.4%，為單一最大股東，可依持股比例認列業外獲利，據了解，恆美光電目前 1.5 米幅寬產線滿載、2.5 米幅寬產線則已開出 5 成，產品以大尺寸電視用偏光板為主，未來也不排除向科創板申請上市。