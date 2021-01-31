大立光1月營收、台股鼠年封關 本周大事預告

隨著台美供應鏈合作越趨緊密，經濟部長王美光也將在周五上午率領官員出席台美供應鏈首場對話，台積電、聯發科等大咖也受邀參與，大立光、鴻海也將在本周公布 1 月營收，台股同日金鼠年正式封關，以下是本周大事預告：

台美供應鏈首場對話 台積電、聯發科應邀出席

由於台美供應鏈合作越趨緊密，雙方也持續進行磋商、密切溝通，經濟部長王美花也指出，2 月 5 日上午將舉辦台美供應鏈對話，以視訊方式進行，主要參加者皆是台美雙方業者，不限於半導體，也會包括其他產業部門。

據了解，此次供應鏈對話，台灣將由王美花率領台灣官員出席，晶圓代工龍頭台積電、IC 設計大廠聯發科也都受邀，美方代表則為國務院助理次卿 Matt Murray、商務部代理助理副部長 Richard Steffens。

大立光淡季壓力大 1 月營收估續降

大立光、鴻海即將在周五公布 1 月營收，大立光去年 12 月營收為 49.11 億元，跌破 50 億元，第一季進入傳統淡季後，客戶 1 月拉貨動能仍低於 12 月，2 月又因工作天數較少，營收恐續降，3 月則因訂單仍看不到，首季展望保守看。

鴻海近期則受惠高階 iPhone 熱銷，第一季營運可望淡季不淡，外資估，首季營收季減 3 成，相較於往年季減幅四到五成，衰退幅度大幅收斂，且與去年同期相比，可望有 4 成以上的成長。

春節到 台股金鼠年封關倒數 5 日

隨著農曆春節到來，台股金鼠年封關日倒數 5 個交易日，節前表現獲市場矚目，法人分析，由於封關前獲利了結賣壓加重，台股上檔空間有限，不過，也有部分資金將卡位年後開紅盤行情，可選擇基期較低個股、產業趨勢正向個股提前布局。

中經院明公布 1 月 PMI 估持續擴張

中經院預計周一 (1 日) 公布 1 月製造業採購經理人指數 (PMI)、非製造業經理人指數 (NMI)，外界看好，受惠電子大廠訂單挹注，以及國內內需支撐，1 月 PMI、NMI 皆會呈現擴張。

富邦金公開收購日盛金進入延長賽

富邦金去年 12 月 18 日宣布收購日盛金，原訂最後期限為 2 月 1 日，但因富邦金尚未取得公平會核准函，富邦金週五發布重大訊息表示，已經向金管會申請延長收購日盛金普通股，將延長 50 天，至 3 月 23 日止。

金管會也提醒，投資人應賣前應詳閱公開收購說明書，充分了解相關風險，包括富邦金如在公開收購期間屆滿日前無法取得公平會「不禁止結合」，應賣人應自行承擔收購案無法完成、延後取得收購對價以及市場價格變動的風險，並隨時注意公開資訊觀測站最新公告資訊。