〈拜登就職〉蔡總統表達祝賀 盼強化台美合作夥伴關係

拜登與賀錦麗周三 (20 日) 正式宣誓就任美國總統、副總統，各國領袖紛紛表達祝賀之意，我國總統蔡英文同步恭賀兩人就職，期待台美關係能在既有的良好基礎上，持續深化合作夥伴關係。此次也是我國駐美代表首度正式獲邀參加美國最重要的民主盛事。

美國總統拜登宣誓就職後，隨即推翻多項前任總統川普的爭議措施，簽下 10 多道行政命令，包括重返 WHO 與巴黎氣候協定、撤銷美加之間的 Keystone XL 油管計畫、廢除穆斯林禁令，以及停止興建美墨邊界圍牆等。

英國首相強生、加拿大總理杜魯道、日本首相菅義偉、克里姆林宮及天主教教宗方濟各等各國政要領袖紛紛表示祝賀，台灣府方也發布新聞稿表示，總統蔡英文代表我國政府及人民，向拜登總統及賀錦麗副總統表達誠摯祝賀。

蔡總統認為，美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，長期以來，台美雙方在政治、經貿、安全與文化等各項領域的多元緊密合作。

蔡總統祝賀拜登帶領下的美國新政府，能夠順利推展各項施政，也期待台美關係能在既有的良好基礎上，持續增進兩國人民福祉及友誼、深化合作夥伴關係。

「第 59 屆美國總統副總統就職典禮」在美國首都華盛頓國會山莊西草坪舉行，外交部指出，我國駐美代表蕭美琴接受籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」正式邀請出席典禮，也是駐美代表首度正式受邀參與美國最重要的民主盛會，彰顯台美基於共享價值的緊密友好關係。