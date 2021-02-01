盤前財經大事搶先讀2021年02月01日

今日操盤前瞻

台灣 1 月製造業 PMI

中國財新 1 月製造業 PMI

韓國 1 月進出口

除權息：科嘉 - KY

法說會：盛群

新股掛牌：全宇昕

華爾街上演散戶逼退空頭驚奇劇碼 做空美元者也擔心

散戶揪團買股力捧帶動 GameStop(GME-US) 等個股狂飆，軋得股市空頭潰不成軍，也讓美元空軍感到不安，但數據顯示，投機者尚未棄守，持續提高淨空頭部位。閱讀全文...

美銀警告股市將回跌 10% 3R 決定牛市是否繼續

美國銀行 (BofA) 上周五敲醒股市警鈴，表示下跌 10% 的修正即將到來，牛市和泡沫是否爆裂就看「3R」，分別是「利率」(rates)、「監管」(regulation) 和「重分配」(redistribution)。閱讀全文...

〈誠美材展望〉Q1 偏光板漲價 5-10% 需求看到上半年

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 在面板需求強勁帶動下，去年營運逐季好轉，今年首季偏光板由於產能與匯率，平均價格調漲 5-10%，誠美材董事長何昭陽表示，目前台灣產能近滿載，訂單能見度已看到今年上半年，第二季偏光板缺貨情況將更劇烈。閱讀全文...

〈觀察〉蘋果供應鏈雙軌布局 台廠面臨抉擇

代工大廠和碩 (4938-TW) 宣布旗下鎧勝將引資立訊，共同合資金屬機殼業務，創下兩岸蘋果供應鏈最大合作案，觀察蘋果近年供應鏈布局，持續朝「雙軌並行」方式進行調整，扶植中國本土供應鏈，也大舉加速布局印度，讓台廠面臨蘋果光、投資利益下的抉擇考驗。閱讀全文...

〈觀察〉貨櫃航商不約而同一個舉動 暗示市況仍水漲船高

近來貨櫃航商股價陷入大幅回檔震盪，令不少投資人對海運後市信心動搖，事實上，農曆年前市況火熱是共識，市場的疑慮在於農曆年後運價能否維持歷史高檔，不過，近來包括長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 均宣布積極造櫃計畫，萬海更是大動作購船，購船造櫃需斥資近 200 億元，顯然仍高度看好未來市場需求。閱讀全文...

MIH 聯盟開發者工具平台正式上線 3 月將召開首次合作夥伴會議

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 聯盟今 (31) 日正式發表第一代電動車開發者工具平台「EVKit」，將協助客戶在先進輔助駕駛系統 (ADAS) 的開發與操作，而執行長鄭顯聰也以個人名義對聯盟成員發出公開信，除了透露目前聯盟成員突破 500 家，同時也透露將於 3 月召開首次合作夥伴會議。閱讀全文...

美律兩大產品線需求持續看增 估全年營收優於去年

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 看好揚聲器受惠手機客戶銷量成長，並與客戶討論會議視訊系統等新品、真無線藍芽耳機 (TWS) 有望接獲新客戶訂單，兩大產品線需求動能強勁下，今年上半年營收將回到 2019 年上半年水準，法人估，美律營運落底回溫，今年上半年營收挑戰 180 億元，全年也將優於去年。閱讀全文...