高公局標案報捷 三大國際車廠找上門 中興電大啖電動車商機

中興電 (1513-TW) 攜手特斯拉、台達電 (2308-TW) 等大廠，拿下交通部高速公路服務區停車場充電樁營運標案，在擁有電力管理、創電及嘟嘟房停車場平台等三重優勢下，可望為特斯拉建置其在台擴充的 150 支充電樁，並由旗下嘟嘟房負責充電營運服務，甚至賓士、BMW 也陸續登門談合作，中興電可望坐擁三大車廠訂單，大搶電動車大商機。

因應電動車需求成長，交通部將在高速公路休息站設置電動車快充站，標案租期長達 8 至 12 年，由於該標案是首個公開招租與營運的國道快充站標案，具指標性意義，相關能源營運商均全力搶標。

中興電為國內機電與重電大廠，近年來觸角更延伸至氫能、太陽能等綠能產業，除具備電力管理系統、創電 (太陽能、氫能) 能力，又有嘟嘟房停車場事業作為平台，可提供充電營運服務的線上與線下整合。

在三重優勢加乘下，中興電攜手特斯拉、台達電等大廠，成功拿下交通部高速公路服務區停車場充電樁營運標案，將在湖口 (南、北)、清水、東山等 4 個服務區休息站，各建置 6 座直流快充充電樁。

在中興電順利取得國內指標性標案之下，董事長江義福透露，賓士、BMW 等都陸續找上門，要與中興電洽談合作，建置相關充電樁。

由於電動車普及與否，充電樁建置數量與密度扮演關鍵角色，若充電樁數量不夠多，將直接影響消費者購買意願；而隨著電動車銷量提升，車廠建置充電站的經費也會隨之增加。

據悉，特斯拉在國內電動車市占率高達 9 成，而目前特斯拉在台的充電站，均由其自行設置營運，不過，特斯拉先前找上中興電，將世貿中心充電樁委由中興電設置，雙方因此奠定首次合作基礎；且特斯拉受限土地、在地化電力管理等阻礙，有意將未來在台設置的充電站，委由本土廠商負責建置及營運。

特斯拉目前在台共有 22 個充電站，共 150 支充電樁，並計畫將充電站、充電樁數量翻倍擴充。中興電曾協助特斯拉建置充電樁，並與其共同拿下高公局標案，未來雙方將展開後續合作，中興電可望整合嘟嘟房停車場資源，取得特斯拉 150 支充電樁訂單，並由旗下嘟嘟房負責充電營運服務。

中興電旗下嘟嘟房預計今年第四季完成分拆，除可望提供特斯拉充電樁營運服務，也將結合線上與線下串連整合等優勢，跨入新車、中古車車貸等普惠金融領域，進一步建構金融平台佈局，將成為中興電旗下小金雞。