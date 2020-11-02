〈中興電展望〉明年2座太陽能電廠併聯發電 目標2025年前總裝置容量達1GW

中興電 (1513-TW) 近來積極佈局綠能產業，董事長江義福今 (2) 日表示，明年將有 2 座太陽能電廠完成建置，太陽光電裝置容量將達 291MW，目標 2025 年前達 1GW。

中興電目前在手 GIS 開關設備及統包工程訂單達 270 億元，未來 3 年訂單動能無虞，近年來業務觸角也從機電與重電領域，延伸至氫能電池、太陽能電廠等綠能產業。

中興電旗下天衝、天禽、天篷能源三家子公司，取得台糖台南七股太陽能電廠建置及 20 年經營維運標案，董事長江義福表示，該電廠裝置容量 216MW，加上花蓮太陽能電廠第一期 75MW，明年太陽光電裝置容量將達 291MW，明年下半年將貢獻營收，並預計 2025 年前，旗下太陽光電裝置容量將達 1GW。

就整體營運來看，江義福指出，今年營收及獲利都均可望創新高，明年表現又會優於今年，法人估全年 EPS 至少 3 元。

為償還金融機構借款，加上因應太陽能業務投資所需，中興電日前公告將辦理 15 億元無擔保可轉換公司債，目前已超額認購達 7-8 倍，預計 12 月中旬前完成籌資。