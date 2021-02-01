【台新投信】資金浪潮正湧入ESG投資 台新投信ESG新興市場債券基金熱募逾90億

2020 年，新冠疫情爆發後，投資人對社會和環境意識升溫，ESG 為評估公司的新視角，資金浪潮也湧向 ESG 投資，全球 ESG 基金管理規模由 2018 年的 30.7 兆美元攀升至 2020 年的 40.5 兆美元，成長率高達 32%。台新投信看好此趨勢，推出國內首檔聚焦在新興企業債之台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），該基金已於 1/25 獲主管機關核准成立，熱募逾 90 億元，創台新投信 IPO 新高紀錄，亦讓投資人順勢掌握 ESG 主流機會財。

台新投信總經理葉柱均表示，納入 ESG 並不代表犧牲投資報酬，反而在後疫情時代，高 ESG 評等的表現更為出色，以摩根大通 ESG 新興企業債指數為例，該指數成立以來，較低分 ESG 新興企業債報酬率為 41.7%，大幅低於較高分 ESG 新興企業債的報酬率 53.4%。納入 ESG 評量因素，以較高約束力看待公司治理，強化執行層面，持續監管，當不符合 ESG 評量標準，可以退出，讓投資人的資產達到最大化有效保障。近年 ESG 成為平衡「環境永續與企業永續? 的新契機，符合 ESG 資格的企業成為大型機構法人或國際標竿指數納入投資標的的必備要件，建議優先布局 ESG 新興企業債券。

台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人尹晟龢表示，肺炎疫苗正式上市，這表明未來封鎖活動對經濟的負面影響將逐漸緩和，經濟活動會恢復某種程度的正常，2021 年新興市場和成熟市場的總體經濟前景預期都更加樂觀，而 2020 年首先遭受大流行襲擊的亞洲，將恢復的比其他地區更快更強。此外，預計全球貨幣政策將保持寬鬆，成熟市場收益率將保持在歷史低點，新興市場從基本面來看仍非常強勁，並有望繼續增長，因此，新興市場美元企業債券仍具有非常吸引人的投資價值。

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