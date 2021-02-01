歐盟執委會主席：阿斯特捷利康將追加供應900萬次疫苗份量

根據《路透社》31 日 (週日) 報導，歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)31 日表示，英國大型藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 今年第一季的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗供應量將增加 900 萬次的接種份量，預估總數將拉高至 4000 萬次。

阿斯特捷利康在 1 月時突然宣布，他們在第一季將減少供應給歐盟的疫苗數量，該公司與歐盟之間也因而產生對立。

馮德萊恩在推文提到，阿斯特捷利康預計追加供應可供 900 萬次接種的疫苗，供貨日期也將推前一個星期。還有該藥廠也打算在歐洲擴張生產能力。

上週阿斯特捷利康為了平息歐盟的不滿情緒，而向歐盟方面表示有部分疫苗將提前供貨，並增加 800 萬次的疫苗。不過，歐盟方面指出，如此數量與當初承諾的差距過大。阿斯特捷利康原先答應歐盟在今年的第一季，至少將提供可供 8000 萬次接種的疫苗數量。

馮德萊恩在 31 日的時候召開會議，透過視訊會議系統來與各家藥廠的執行長們進行商討，並且針對變種病毒來提出警告。她在一份聲明中強調「為了變種病毒的出現來作準備，是非常重要的。」