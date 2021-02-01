美媒：去年埃克森美孚與雪佛龍曾商討合併 尚有重啟可能

根據《華爾街日報》等美國各大媒體報導，有消息人士透露，埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US) 與雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 這兩家大型石油公司的執行長，曾在 2020 年就雙方合併進行協商。這項舉動似乎在為合併鋪路，如果實現的話，也將成為史上規模最大的企業合併。

消息人士指出，當去年新冠肺炎 (COVID-19) 演變為全球大流行後，石油、瓦斯的需求受到衝擊，這兩家石油公司的財務也出現嚴重滑落。雪佛龍執行長沃斯 (Mike Wirth) 與埃克森美孚執行長伍茲 (Darren Woods) 也在問題發生後立即展開協商。雖然合併議題只是作為備案並未持續下去，不過似乎也還存在著重啟討論的可能性。

過去以「石油大王」之稱聞名於世的洛克斐勒 (John D. Rockefeller)，他所創辦的標準石油公司 (Standard Oil) 曾經獨占石油市場，美國政府也於 1911 年基於反壟斷法將該公司拆分。而在這回如果合併案順利成行，當年因為拆分而產生的眾多企業當中，規模最大的埃克森美孚與雪佛龍兩家石油公司也將再度合體。

這兩家公司如果合併，市值很有可能超越 3500 億美元。就石油公司的時價總額或生產量來看，預估其規模將僅次於沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco)，在全球位居第二。