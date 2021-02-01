放空GameStop 對沖基金梅爾文1月份虧損逾50%

據報導，有知情人士表示，由於對沖基金所放空的 GameStop(GEM-US) 等股票在近期大幅飆漲，對沖基金梅爾文資本管理 (Melvin Capital Management) 在 1 月份虧損了 53%。

GameStop 股價自上週開始飆漲，暴漲主因來自於美國 Reddit 鄉民與做空機構香櫞 (Citron Research) 槓上，使該股掀起瘋漲。受此影響下，GameStop 股價在上週大漲了 400%，也使得今年股價累計已飆升了 1625%。該股上週五收於 325 美元。在去年 10 月份，該股的股價還不到 10 美元。

梅爾文資本在遭受了重大損失後，已經於上週二下午結清了在 GameStop 的空頭部位。對沖基金巨頭 Citadel 和 Point72 向梅爾文注入了近 30 億美元的資金，以支撐其財務狀況。

知情人士透露，Point72 在 1 月份的報酬率下跌了 10%，Citadel 則是下跌了 3%。不過兩家公司均拒絕置評。

包括緊急資金在內，梅爾文目前管理超過 80 億美元的資產，大幅低於年初的 125 億美元。

為應對 GameStop 的軋空狂潮，Robinhood 持續限制 GameStop 等小型股機要，客戶如今只能買進 1 股 GameStop 股票以及最多 5 口選擇權合約，和最多 10 股 AMC(AMC-US) 股票。

Robinhood 表示，對於持有量已經超過上述規定數字的客戶，相關部位將不會被出售或平倉，但是客戶無法開設更多的新倉位。

GameStop 股票的暴漲也促使次份立法者呼籲監管機構進行干預。美國民主黨參議員 Elizabeth Warren 便要求監管機構展開相關行動。美國證券交易委員會 (SEC) 對此表示，將會積極監看期權及股票市場出現的波動性。