GameStop放空量仍佔美股第三 空軍慘賠近200億美元

Reddit 鄉民揪團打爆避險基金大戶成為近期市場熱門話題，這場史詩級軋空大戰並沒有讓空軍卻步。S3 Partners 週五 (29 日) 最新數據顯示，GameStop 空頭部位仍暫美股第三。

儘管美國遊戲零售股 GameStop 空軍迄今已慘賠 197.5 億美元，包含上週五虧損近 80 億美元，GameStop 的空頭持續浴血挺進，甚至有新對沖基金加入空軍的行列。

S3 Partners 週五 (29 日) 最新數據顯示，GameStop 空頭部位仍暫美股第三，規模為 112 億美元，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

週五，Robinhood 宣佈允許有限買入 GameStop 等受限股票後，GameStop 的股價和其他被大量做空的股票再次飆升。

截稿前，台北時間週六淩晨 2 時許，GameStop (GME-US) 暴漲 53.44%。GameStop 本週漲幅超過 400%，本月漲幅超過 1600%。

市場人士認為，在某種程度上，GameStop 股票未來停止攀升的因素有兩點，首先是是大多數空軍舉白旗投降，不再空頭回補或認賠，再來是券商或美國監管機構介入。

Options AI 聯合創始人 CC Lagator 表示，通常，軋空以大幅拋售結束，但有買家在等待，通常是那些回補空頭的人，這可以為正在平倉的股票提供臨時支撐。