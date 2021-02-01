散戶網軍爆買 貴金屬供應商實物短缺 白銀大漲 分析師喊40-50美元

繼在 GameStop(GME-US) 獲得首波戰果後，白銀似乎成為 Reddit 散戶的下一個新戰場。交易數據顯示，由於大量的個人投資者瘋狂買入白銀 ETF 產品，導致交易商煩惱實物短缺。但如此一來，供需因素恐又推升漲勢。

美國多個主要的白銀、黃金和其它貴金屬交易商表示，他們正在遭受白銀短缺的困擾，特別在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇大喊買進白銀之後，金屬交易商 JM Bullion、Apmex、SD Bullion、Money Market 周末紛紛發布停售公告，並標註「實物銀短缺」。

交易商公告無貨，交付延遲 (圖表取自 Zero Hedge)

上周三 (1 月 27 日) 以來，多名 WallStreetBets 用戶呼籲買進白銀，並強調金銀一直是最受銀行操控的資產，他們透過人為方式壓低銀價，掩蓋了實物供應的短缺。

散戶爆買之下，白銀期貨周日價格突破 29 美元，上漲了 8.5%，觸及 5 個月高點。這一價格反映至亞洲周一盤中，但此後報價減至 28.66 美元附近，仍有 6% 左右漲勢。

本波漲勢由 ETF 帶動 (圖表取自 Zero Hedge)

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phil Streible 表示，由當前走勢，將白銀的目標價格定在 40 至 50 美元並非不可能。他說：「我們在這裡看到的是，人們正鎖定這些高 beta、高稀缺的產品，就像我們上周在 GameStop 上看到的那樣。」

「他們已經轉向白銀市場，他們正在試圖做的是讓市場供不應求，並推高價格。」