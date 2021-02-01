期交所業務量增 擬啟動新人招募 首要鎖定資訊專業

近年來我國期貨市場持續蓬勃發展，因應業務量持續擴大及配合國內店頭衍生性商品集中結算系統建置，期交所今 (1) 日宣布，即日起啟動新進人員招募作業，預計擴編 19 人，積極延攬優秀人才，首要以資訊專業人才為主要對象。

期貨市場交易量表現亮麗，加上面對國際競爭，期交所持續不斷推出多元商品，研發與國際接軌新制度，提升資訊系統安全與效能，使得業務量不斷擴大，同時，為提升我國店頭衍生性商品交易安全並與國際監理制度接軌，期交所依主管機關指示建置店頭衍生性商品集中結算機制。

有鑑於人才需求增加，期交所本次將招募 19 人，以資訊專業人才為主要對象，包括 C++ 程式開發維護人員 3 名、JAVA 程式開發維護人員 10 名與主機操作人員 2 名，共 15 名。

另外，將徵求熟悉金融產品分析、金融機構店頭衍生性商品實務經驗或具風險管理、財務金融或財經法律等業務經驗的一般業務人員共 4 名。

期交所表示，本次新進人員招募委由證基會辦理第一階段筆試作業，報名期間自今年 2 月 1 日起至 3 月 2 日止，一律於證基會網站採「線上報名」。筆試測驗日期訂於 3 月 13 日舉行。