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壽險宣告利率大砍殺高峰已過 2月僅2家降息 1家逆勢升息

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
壽險宣告利率大砍殺高峰已過 2月僅2家降息 1家更逆勢升息。(鉅亨網資料照)
壽險宣告利率大砍殺高峰已過 2月僅2家降息 1家更逆勢升息。(鉅亨網資料照)
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各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，歷經去 (2020) 年宣告利率大逃殺之後，2 月十大壽險業者中，高達 7 家利率維持不變，三商美邦人壽調降 10 件台幣利變年金險最多，國泰人壽則只有澳幣保單有調整，遠雄人壽則是逆勢調升利變年金險利率。

去年因應市場利率水準變化，還有 7 月 1 日責任準備金利率下調等因素，壽險公司不斷調降宣告利率，不過利率大砍殺高峰似乎愈來愈緩和，統計 2 月十大壽險業，富邦人壽、中國人壽、元大人壽、新光人壽、台灣人壽、全球人壽、南山人壽等 7 家公司皆維持利率不變。

三商美邦人壽表示，該公司美元利變商品、台幣利變壽商品皆維持不變；但是台幣利變年金則調降 10 個基本點，74 個商品中，有 10 件商品受到影響。

國泰人壽表示，2 月宣告利率僅澳幣保單有調整，其餘都不變，3 張停售澳幣保單調降 0.1%，利率降至 2-2.75%。

而遠雄人壽則是三家變動的壽險公司中，唯一逆勢升息者，該公司表示，2 月僅除了跟著 10 年期公債利率宣告的商品「遠雄人壽新利率變動型年金保險甲 / 乙型」，調升 0.26-0.31%，其餘皆無異動。

去年宣告利率一降再降，新台幣利變保單目前利率大多落在 1.9-2.1%，不過值得關注的是，國壽去年下半年將宣告利率大舉降到 1.45%，宣告退出網投利變年金的競價戰局；而新台幣美元匯率頻頻挑戰 28 元關卡，讓美元利變保單近期轉熱，加上目前美元保單宣告利率還有 2.8%~3.2% 之間，利差與匯差確實很吸引民眾目光。

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