【安聯投信】亞洲不含日本股市資金動能穩健

美國聯準會稱經濟復甦有放緩跡象，對疫情表達一定程度擔憂，影響市場風險情緒，股票走勢震盪。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括拉丁美洲、已開發歐洲及非洲、中東等地股市資金皆呈淨流出狀態；亞洲、全球新興市場及美股資金則迎來淨流入，其中亞洲不含日本股市更以 54.09 億美元的淨流入金額，居全球股市之冠。

安聯投信表示，聯準會維持現有基準利率及購債指引不變，但稱包括疫情、疫苗接種進度等仍對美國經濟造成影響，經濟復甦前景仍有挑戰；此外，近期陸續公布的美股財報好壞參半，雖包括微軟、亞馬遜及蘋果等等公司財報優於預期，但如波音等財報則相對弱勢，加上近來出現大量散戶短線交易，股票市場上周消化多空雜音，走勢較為震盪。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，近期因受到聯準會聲明影響，加上評價來到相對高位，美股一度出現較大拉回，但回到基本面來檢視，近期公布多數美股指標企業財報表現優於預期、財報展望也多正面、資本支出上調，加上新政府對於財政支出及貨幣寬鬆等政策態度積極，仍為美股後續表現提供重要支撐。

在產業配置上，謝佳伶表示，2021 年在經濟溫和擴張、持續復甦的前提下，成長股與景氣循環股皆有投資機會，其中持續成長的區塊包括了人工智慧、5G 通訊、雲端運算、資料中心基礎建設等，半導體則受惠於市場對各式晶片的持續需求將為長期趨勢；此外，在拜登政府正式就任後，其團隊於選前持續強調的潔淨能源及醫療保健等也值得關注。

往後觀察，謝佳伶指出目前市場對於美國政府可能推出的財政政策有所期待，屆時若通過規模不如預期，可能會影響投資情緒；此外，因疫情於歐美地區看起來仍未趨緩，加上疫苗接種進度較預期為慢，接下來應觀察疫情發展及疫苗普及速度，以及包括勞動市場、家計部門與零售數字等經濟數據，作為投資判斷。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，觀察近期盤勢，隨著大盤評價近來處於相對高位，加上融資餘額也來到逾 10 年以來新高，疫情於全球未見趨緩，短線上台股難免擺脫不了技術面的拉回整理。廖哲宏指出，參考市場數據，近來一些拉回較多的標的目前應為漲多後的獲利了結，然而疫情是否可能使得基本面的回升延後，進而壓抑資金信心，也是後續需要關切的重要面向。

展望後市，廖哲宏表示，雖近來市場波動較大，但從相關資訊判斷，企業獲利及經濟等基本面的回升趨勢仍未改變，漲多的籌碼因素是指數技術性拉回的主要原因，且有望讓籌碼面回歸乾淨，長期來看更有助於台股後續健康發展；在投資建議上，仍建議可針對基本面較佳的個股伺機分批布局，並可關注電動車及其供應鏈相關缺料、漲價的題材。

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