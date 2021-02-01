宜特營運體質改善 去年EPS 2.8元創三年新高

驗證分析廠宜特 (3289-TW) 今 (1) 日公布去年第四季自結，稅後純益 0.33 億元，季減 61.18%，年減 80.93%，每股稅後純益 0.35 元，全年稅後純益 2.62 億元，年增 241%，每股稅後純益 2.8 元；宜特去年受惠營運體質改善，加上客戶大力投入先進製程，案件數量較前年提升，帶動獲利創下三年來新高。

宜特去年第四季營收 7.71 億元，季增 0.26%，年增 7.68%，毛利率 24.52%，季減 3.45 個百分點，較前年同期轉正，營益率 3.41%，季減 4.82 個百分點，也較前年同期轉正，稅後純益 0.33 億元，季減 61.18%，年減 80.93%，每股稅後純益 0.35 元。

宜特去年營收 30.43 億元，年增 20.75%，毛利率 27.62%，年增 11.65 個百分點，營益率 7.51%，較前年轉正，稅後純益 2.62 億元，年增 241%，每股稅後純益 2.8 元。

宜特表示，去年受惠晶圓薄化部分資本支出趨緩，以及出售毛利較低的中國上海分公司，營運體質調整得宜，財務方面，流動比率已從 2018 年 83%、 2019 年 100% 提升至 2020 年 140%，償債能力大幅改善；負債比率也已從 2018 年 68%、2019 年的 53% 降低至 2020 年 47%，整體財務結構明顯改善。

展望今年，宜特前體年晶圓薄化事業的資本支出，今年將進入收割期，已接獲歐洲、日本 IDM 廠訂單，預計最快今年第二季轉盈，至於檢測分析業務則受惠 5G、HPC 應用，穩健增長趨勢不變，看好今年營運再優去年。